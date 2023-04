W najnowszych gazetkach promocyjnych czołowych sieci dyskontowych w Polsce postawiono na mocne obniżki cen popularnych produktów i promocje dodające gratisy do zakupu określonej liczby danego towaru. Jednak część z tych ofert ma warunek - "limit dzienny".

Część promocyjnych ofert Biedronki i Lidla ma warunek - "limit dzienny"; fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Gazetki promocyjne sieci handlowych to już standard

Cotygodniowe gazetki dużych sieci handlowych to już standard i okazja dla poszukujących okazji klientów na zakupy tańszych produktów w określonych dniach.

O ile Dino postawiło na obniżki cen produktów pod warunkiem zakupu wielu sztuk, to Lidl i Biedronka poszły dalej i swoje obniżone ceny oferują tylko dla określonej liczny zakupionych towarów. Gazetki obu sieci zostały opublikowane 20 kwietnia.

"Dzienny limit na kartę Moja Biedronka"

Dzienne limity i atrakcyjne ceny z tym związane sieć Biedronka ustanowiły w przypadku takich produktów, jak:

- Świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs, mega paka - 14,99 zł/kg; dzienny limit 3 kg na kartę Moja Biedronka; oferta dostępna w sklepach bez lady mięsnej; oferta do 22.04.

- Mleko UHT 1,5 proc. Mleczna Dolina 1l; promocja kup 6 zapłać mniej - 2,39 zł/szt.; limit dzienny 12 op. na kartę Moja Biedronka; oferta do 22.04.

- Cukier Biały 1kg (Sweet Family, Cukier Królewski, Diamant, Polski Cukier); promocja kup 5 i zapłać mniej - 3,99 zł/kg; limit dzienny 10 op. na kartę Moja Biedronka; oferta do 22.04.

- Piwo Lech Premium puszka 500 ml; promocja 12+12 piw gratis; limit dzienny 24 puszki na kartę Moja Biedronka (maksymalnie 12 piw gratis); oferta tylko 22.04.

- Nektar pomarańczowy Riviva 1,5l; promocja 3+3 gratis; limit dzienny 6 op. na kartę Moja Biedronka (maksymalnie 3 szt. gratis); oferta tylko 21.04.

- Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka w promocji 3+1 gratis; limit dzienny 6 op. na kartę Moja Biedronka (maksymalnie 2 op. gratis); oferta tylko 22.04.

- Masło Extra Mleczna Dolina 200g; promocja kup 3 i zapłać mniej - 3,85 zł/szt.; limit dzienny 6 op. na kartę Moja Biedronka; oferta w dniach 20-22.04.

- Olej rzepakowy Wielkopolski 1l; promocja kup 2 i zapłać mniej - 7,49 zł; limit dzienny 4 butelki na kartę Moja Biedronka; oferta 20-22.04.

- Kiełbasa Żywiecka Kraina Wędlin 600g; promocja kup 2 i zapłać mniej - 10,99 zł; limit dzienny 4 op. na kartę Moja Biedronka; oferta tylko 20-22.04.

Każdy zakup poza określonymi limitami nie będzie objęty promocyjną ceną.

"Limity na paragon" w Lidlu

Lidl stawia na promocje dla posiadaczy karty lojalnościowej Lidl Plus. Nie wszystkie produkty są limitowane w kwestii ilości zakupionych towarów. Bez limitu można kupić m.in. kurczaka w całości (9,99 zł/kg), orzechy nerkowca (2+1 gratis; 8,19 zł za op. przy zakupie 3 szt.), Pepsi 2x2,5 l (14,99 zł) czy jaja ściółkowe (40 proc. mniej za drugi produkt w piątek).

Jednak w najnowszej gazetce są także oferty z limitami. To m.in.:

- Bellarom kawa ziarnista 1kg; 54 proc. taniej drugi produkt - 34,99 zł (cena za op. przy zakupie 2 szt.; limit 2 op. na paragon;

- Masło Extra Pilos 170g; 2,55 zł za op. przy zakupie 3 szt.; limit - 6 op. na paragon

- Pierś z kurczaka 1kg - 17,99 zł; limit - 3 kg na paragon

- Chleb żytni bez drożdży - 2 zł / 170g; limit - 4 szt. na paragon

- Sok 100 proc. pomarańczy Solevita 1l - 5 zł; limit - 4 op. na paragon

- Orzechy włoskie Alesto 400g - 9 zł; limit - 4 op. na paragon

- Wybrane wędliny w plastrach Pikok Pure 100 g - 4 zł; limit - 4 op. na paragon.

Zakup poza określonymi limitami sztuk nie będzie objęty promocyjną ceną.

Ponadto wśród licznych promocji w gazetce mocno widoczna jest obniżka cen mleka UHT marki Pilos - o 20 gr na każdym wariancie litrowego opakowania (0,5%, 1,5%, 3,2% oraz bez laktozy).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl