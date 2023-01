Sieć Biedronka i Polski Związek Piłki Nożnej przedłużyły umowę sponsorską pomiędzy nimi do 31 lipca 2026 roku. Podpisany dokument otwiera również nowe pola do współpracy dla obu stron.

Biedronka rozszerza współpracę z PZPN, fot. shutterstock

Biedronka przedłuża i rozszerza współpracę z PZPN

Sieć Biedronka i Polski Związek Piłki Nożnej przedłużyły umowę sponsorską pomiędzy nimi do 31 lipca 2026 roku. Sieć Biedronka jako Oficjalny Sponsor będzie wspierać zarówno pierwszą reprezentację Polski kobiet i mężczyzn, jak też kadry młodzieżowe od lat 15 do 21, pozostając również oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji. Marka Biedronka wspiera polską piłkę nieprzerwanie od 2010 roku i dzięki temu to najwierniejszy Oficjalny Sponsor reprezentacji. Podpisany dokument otwiera również nowe pola do współpracy dla obu stron.

Obecna umowa obejmie zarówno eliminacje do najbliższych mistrzostw Europy, których finały odbędą się w Niemczech, jak również eliminacje i turniej finałowy Mistrzostw Świata w 2026 roku, który zorganizują Kanada, Meksyk i USA.

- Z Biedronką współpracujemy od 12 lat. To pokazuje, że długofalowa kooperacja z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jest dla sponsorów bardzo cenna. My również cieszymy się, że możemy rozwijać piłkę nożną z tak solidnym i zaufanym partnerem u boku. Tym bardziej, że Biedronka wspiera cały polski futbol – od kadr młodzieżowych po seniorskie reprezentacje kobiet i mężczyzn. Razem możemy więcej - mówi Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Marka Biedronka wspiera polską piłkę od 2010 roku. Fot. materiały prasowe

- Przedłużenie umowy jest naturalną konsekwencją doskonałej współpracy, jednak tym razem chcemy pójść o krok dalej i razem z naszym partnerem, PZPN, chcielibyśmy zaproponować wszystkim Polakom linię produktów, stworzoną wokół biało-czerwonych barw. Łączy nas nie tylko piłka, ale również misja promocji zdrowego stylu życia i odżywiania - mówi Maciej Łukowski, członek zarządu i dyrektor działu zakupów sieci Biedronka.

Nowa umowa federacji i Biedronki. Co się zmieni?

Dzięki nowej umowie federacja i Biedronka nawiążą współpracę w sprawie sprzedaży produktów licencyjnych PZPN w sklepach sieci Biedronka – zarówno tradycyjnych, jak i sklepie on-line Biedronka Home. Elementem współpracy będą specjalne produkty spożywcze przygotowane wspólnie przez partnerów i oznaczone w sposób charakterystyczny dla marki Reprezentacji Polski. Asortyment, który pojawi się w sklepach sieci za kilka miesięcy, zostanie stworzony z myślą o osobach przywiązanych do zdrowego stylu życia.

Biedronka będzie posługiwać się tytułami „Oficjalny Sponsor Piłkarskiej Reprezentacji Polski” oraz „Oficjalny Dostawcy Warzyw i Owoców” w odniesieniu do wszystkich drużyn objętych umową. W tym celu będzie się używać logotypu kompozytowego w działaniach marketingowych. Znak Biedronki znajdzie się także na bandach reklamowych podczas meczów drużyny narodowej rozgrywanych w Polsce, a także na ściankach konferencyjnych, stronie internetowej PZPN, zaproszeniach, biletach czy programach meczowych.

Marka Biedronka jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn nieprzerwanie od 2010 roku. Nowa umowa obejmie zarówno eliminacje do najbliższych mistrzostw Europy, które odbędą się w Niemczech, jak również kwalifikacje i turniej finałowy mistrzostw świata w 2026 roku. W 2025 roku odbędą się natomiast mistrzostwa Europy kobiet. Polska jest jednym z kandydatów do organizacji tego wydarzenia.

