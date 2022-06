Biedronka idzie w ślad za Lidlem. Dosłownie. Buty i ubrania Biedronki już w przyszłym tygodniu do kupienia

Autor: AK

Data: 28-06-2022, 14:17

Buty od Livergy dla Lidla to linia obuwia, która powstała jako primaaprilisowy żart i podziękowanie dla lojalnych klientów w Niemczech. Jednak okazało się, że te „śmieszne” i nie do końca poważne buty sprzedawało się nawet za 5 tys. euro. Teraz swoją kolekcję prezentuje Biedronka.

Biedronka robi kolekcję swoich własnych ubrań i obuwia/ fot. twitter.com/angelslikeswift

Lidlowe buty z Lidla

„Lidlowe” buty tak bardzo spodobały się kupującym, że zostały wprowadzone do sprzedaży i ponownie pojawiają się w ofercie. W Niemczech do zdobycia było jedynie 400 par i to w ramach konkursu. Na platformach zakupowych buty były do kupienia nawet za 5 tys., euro.

Buty i ubrania z Biedronki

W ślad za tą modą poszła Biedronka. Do tej pory sieć sprzedawała głównie klapki marki Kubota, które także okazały się zupełnie innym obuwiem niż znane klapeczki z lat 90., które można było kupić pod Stadionem Dziesięciolecia.

Nic dziwnego, że widząc tak wielką popularność streetwearowej kolekcji Lidla, Biedronka postanowiła pójść w – nomen omen – ślady. Klienci Biedronki już niedługo będą mogli kupić klapki, bokserki, koszulki a logotypem sklepu.