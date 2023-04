Biedronka przeanalizowała majówkowe zakupy milionów swoich klientów. Przygotowała też specjalne, grillowe oferty, które dostępne będą już od czwartku, 27 kwietnia br.

Co Polacy kupują na grilla?

Biedronka sprawdziła też, jakie przysmaki najczęściej znajdują się w majowych koszykach, a później na grillowych rusztach. Przed majówką sprzedaż kiełbasy rośnie ponad dwukrotnie w stosunku do zwykłego tygodnia zakupowego. Grill nie odbędzie się również bez karkówki czy gotowych zestawów grillowych, których sprzedawanych jest odpowiednio 2,5 i prawie 3 razy więcej.

Zainteresowaniem wśród Polaków cieszy się także kaszanka, której sprzedaż jest niemal trzykrotnie wyższa niż w innych okresach w roku. Co wybieramy do mięs? W tej kategorii zdecydowanie wygrywa ketchup, na który decydujemy się ponad 2 razy częściej niż na musztardę. Wzrost sprzedaży ketchupu przed majówką wynosi ponad 105%, natomiast w przypadku musztardy jest to prawie 50%.

Biedronkowa oferta na grilla

Wśród produktów w ofercie specjalnej Biedronki dostępnej od czwartku, 27 kwietnia znalazła się m. in. karkówka grillowa Czas na Grill (11,99 zł/kg z kartą Moja Biedronka przy zakupie innych produktów za 29 zł), kiełbasa śląska Kraina Wędlin w ofercie 1+1 gratis, ale także masło polskie Mlekovita (3,49 zł/szt. przy zakupie 3 szt.). Od piątku do soboty można taniej nabyć brykiet węgla drzewnego (6,99 zł/ opak. przy zakupie dwóch opakowań). W ofercie nie zabraknie też akcesoriów grillowych Czas na Grill, z których wszystkie objęte są promocją „kup 2 i zapłać mniej”.

Biedronka - godziny otwarcia sklepów przed majówką

Aby wszyscy klienci zdążyli zrobić majówkowe zakupy, sieć Biedronka przed długim weekendem wydłużyła także godziny funkcjonowania swoich sklepów. Do soboty, 29 kwietnia, ponad 3300 sklepów otwartych będzie od godziny 6:00 do godziny 23:00. W niedzielę handlową 30 kwietnia prawie 3000 sklepów czynnych będzie w wydłużonych godzinach.

