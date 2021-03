Biedronka: Klienci chętniej korzystają z lokalizacji blisko domu

- Świadomi roli jaką pełnimy, stanęliśmy na wysokości. Mimo wyjątkowej sytuacji Biedronka realizowała swoją misję bycia blisko klientów. Udało nam się sprostać tym trudnym okolicznościom przede wszystkim dzięki zaangażowaniu naszych pracowników. To oni dbali, by nasz skutecznie działający łańcuch dostaw nieprzerwanie dostarczał produkty do naszych sklepów, a także by klienci mieli zapewnioną pełną dostępność podstawowych produktów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji w sieci Biedronka.

Dodaje, że Biedronka błyskawicznie odpowiedziała na dynamicznie zmieniająca się sytuację w kraju i na świecie.

- Uruchomione zostały programy, takie jak „Czas na wspieranie małych producentów” oraz „Czas na pomaganie seniorom 65+”, pozwoliły dotrzeć do tych grup społecznych, które potrzebowały wsparcia w największym stopniu. Do programu „Czas na wspieranie małych producentów” zgłosiło się ponad 500 lokalnych firm, a 20 tysięcy osób stało się częścią programu „Czas na pomaganie seniorom 65+”. W marcu 2020 r. do życia powołana została Fundacja Biedronki, której celem jest m.in. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych - opowiada.

- Zauważyliśmy, że klienci zmienili swoje przyzwyczajenia zakupowe, chętniej korzystają z lokalizacji blisko domu. Na popularności zyskały również zakupy przez Internet. W odpowiedzi na tę potrzebę już w kwietniu zeszłego roku nawiązaliśmy współpracę z Glovo i udostępniliśmy naszym klientom wygodne i bezpieczne zakupy wersji online i mobilnej. Obecnie jesteśmy dostępni online już w 31 miastach od największych aglomeracji po mniejsze miasta - tłumaczy.

- W 2021 rok wchodzimy ze wzmocnionym przekonaniem, że umiemy szybko i skutecznie reagować na trudności związane z pandemii - podsumowuje Arkadiusz Mierzwa.