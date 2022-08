Biedronka: Klienci rzadziej kupują masło. Z czego to wynika?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 18-08-2022, 10:00

Klienci rzadziej kupują masło, którego wolumen sprzedaży zmniejszył się o około 11% w stosunku do zeszłego roku - mówi Jakub Mazur, młodszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

Biedronka: Klienci rzadziej kupują masło, fot. shutterstock

Rosnące od wielu miesięcy ceny produktów spożywczych nie są obojętne dla polskiego społeczeństwa, które musi sobie z tym poradzić i się dostosować.

Rozmawiamy z ekspertami i sieciami handlowymi o tym, jakie zauważają zmiany w zachowaniach zakupowych.

Biedronka: trudno jest utrzymać konkurencyjność cenową

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W obliczu rosnącej inflacji cen żywności i podnoszonych przez NBP stóp procentowych wywierających presję na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych i zaufanie konsumentów, jeszcze bardziej krytyczne staje się utrzymanie konkurencyjności cenowej i tworzenie możliwości oszczędzania poprzez działania promocyjne - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Jakub Mazur, młodszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

- Jak wynika z badania Kantar, ponad 2/3 klientów deklarowało w lipcu, że wyższe ceny wpływają na ich decyzje zakupowe. To wzrost o 7 pkt proc. od listopada 2021 roku - dodaje

- Naszym zdaniem w najbliższym czasie klienci będą coraz częściej zwracać uwagę na cenę, wybierając produkty marek własnych zamiast markowych brandów lub rezygnując z produktów impulsowych - mówi Jakub Mazur.

Mniej masła, więcej margaryny

- Z naszych danych wynika, że nastąpiła zmiana postaw konsumenckich np. w kategorii nabiału. Klienci rzadziej kupują masło, którego wolumen sprzedaży zmniejszył się o około 11% w stosunku do zeszłego roku, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży margaryny w kostce lub w opakowaniu, odpowiednio o 4% i 8% - mówi Jakub Mazur.

Podkreśla, że widoczna jest również tendencja do nabywania większych ilości produktów o długiej dacie przydatności np. olej (wzrost rok do roku o 18%), makaron (wzrost o 15%w skali roku) czy mąka (wzrost w stosunku do 2021 o 27%).

- W zbliżającym się okresie ważne jest oferowanie konsumentom jak najkorzystniejszej oferty cenowej, przy zachowaniu najlepszej na rynku jakości produktów marek własnych, które do tej pory odpowiadały za około 40% całości sprzedaży - podsumowuje.

Więcej o zmianach zachowań konsumenckich:

Droga żywność. Z czego będziemy rezygnować w pierwszej kolejności?

Żywność drożeje. Co na to konsumenci?

Ceny żywności rosną. Konsumenci mają na to swoją odpowiedź