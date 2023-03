Sieć Biedronka deklaruje dbanie o mniejsze ilości nierekcylingowgo plastiku w opakowaniach produktów marki własnej. W 2022 roku największa sieć handlowa w Polsce zredukowała ilość plastiku pierwotnego w opakowaniach marek własnych wprowadzanych do obrotu blisko trzykrotnie w porównaniu do roku poprzedniego, zmieniając ponad 150 opakowań produktów marek własnych.

Mniej plastiku w produktach marek własnych

Jednym z kluczowych kroków Biedronki jest:

Zmniejszenie o 7% w okresie 2021–2023 zużycia plastiku mierzonego w tonach opakowań plastikowych na 1 mln euro obrotu, w porównaniu z 2018 rokiem.

Zwiększenie do roku 2023 zawartości plastiku pochodzącego z recyklingu do 10% w stosowanych przez nas opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Aby to osiągnąć, sieć Biedronka udoskonala opakowania marek własnych, które są głównym nośnikiem tworzyw sztucznych w sklepach. W 2022 roku zmniejszono aż o 1290 ton użycie plastiku pierwotnego, wprowadzając zmiany w ponad 150 opakowaniach.

Cieszy nas, że w ubiegłym roku udało się z sukcesem wprowadzić wiele zmian związanych z eko-projektowaniem w naszych opakowaniach. Redukcja plastiku z opakowań naszych produktów o 650 ton w skali roku to prawie trzy razy więcej niż uzyskana redukcja w 2021 roku. Znamy naszą skalę i dajemy naszymi działaniami jasny sygnał dla całego rynku. Wierzymy, że w ten sposób możemy razem działać dla bardziej zrównoważonego wykorzystania surowców, nasza planeta jest tylko jedna - mówi Katarzyna Grabarska, Manager ds. eko-projektowania opakowań i rozwoju marki w sieci Biedronka

Sposób na zmniejszenie plastiku w opakowaniach

Co zrobiła sieć, aby być bardziej eko i dostosowana do nowych przepisów? To redukcja wagi opakowań z tworzyw sztucznych o 650 ton (dla porównania w 2021 – 270 ton) oraz użycie tworzyw pochodzących z recyklingu. W drugim przypadku aż 644 tony surowca pochodziły z ponownego przetworzenia odpadów pokonsumenckich, zapobiegając w ten sposób wprowadzeniu tej ilości surowców pierwotnych do obiegu.

Do produkcji opakowań polimerowych wykorzystano także 1,4 tony mniej sadzy (dodatku do barwników używanych do produkcji czarnych i ciemnych tworzyw, jego redukcja ułatwia automatyczne sortowanie w punktach selektywnej zbiórki odpadów oraz późniejszy recykling) i zastosowano kolejne dodatkowe innowacje, które dopełniły skali, np. zmieniono etykiety termokurczliwe w kolejnych 10 produktach, tak aby klienci mogli w łatwy sposób je rozdzielić od butelki (dodano perforacje ułatwiającą rozdział elementów).

