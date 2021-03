Biedronka, Lidl i Auchan - gotowi na szczepienia pracowników

Lidl: polskie jabłka wielkanocne - co to takiego?

- Sieć Biedronka umożliwi wszystkim chętnym pracownikom możliwość łatwiejszego zaszczepienia się. Planujemy udostępnienie niezbędnej przestrzeni w naszych centrach dystrybucyjnych czy w biurach, aby przyśpieszyć i usprawnić akcję szczepień tak jak to się odbywa najczęściej w przypadku sezonowych szczepień przeciwko grypie - mówi w rozmowie z money.pl, Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w sieci Biedronka.

Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska dodaje, że jeśli takie działanie będzie możliwe przez do zrealizowania, z radością przyłączy się do programu szczepień i wesprze system opieki zdrowotnej w tym obszarze.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Chcielibyśmy zorganizować takie punkty szczepień dla naszych pracowników. Mieliśmy już podobny proces podczas szczepień przeciwko grypie. Zainteresowanie jest duże - jesteśmy w trakcie zbierania danych - mówi money.pl, Dorota Patejko, dyrektorka komunikacji i CSR w Auchan Polska.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej poświęconej zmianom w Narodowym Programie Szczepień, Dworczyk zapowiedział, że w drugim kwartale zwiększy się grupa punktów wykonywania szczepień przeciw Covid-19. Będzie je można przeprowadzać również m.in. w punktach prowadzonych przez samorządy, aptekach, a na pewnym etapie również w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników.