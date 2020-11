Biedronka, Lidl i Netto napędzają sprzedaż dzięki Black Week

Jak co roku Black Week jest dobrą okazją dla sklepów na zwiększenie sprzedaży. Placówki handlowe kuszą więc klientów promocjami, rabatami czy darmowymi dowozami zakupów. W tym roku jest to szczególnie ważny czas dla sieci handlowych, które zmagają się z wyzwaniami pandemii koronawirusa, takimi jak m.in. obowiązek ograniczenia liczby klientów czy dodatkowe koszty związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Co przygotowały dla klientów Biedronka, Lidl Polska i Netto Polska?