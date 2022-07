Biedronka ma 24% udziałów wartościowych w rynku

Według Euromonitor International, Jeronimo Martins Polska SA pozostaje liderem polskiego rynku spożywczego, generując 24% udziałów wartościowych w 2021 roku - informuje Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International.

Polsce kupują to, na co ich stać

- Ostatni wzrost inflacji spowodowany wojną na Ukrainie, problemy z łańcuchami dostaw, rosnące ceny i osłabienie tempa ożywienia gospodarczego w wyniku COVID-19 sprawiły, że konsumenci zaczęli zwracać większą uwagę na stosunek jakości produktu do ceny. W efekcie konsumenci w Polsce jeszcze uważniej starają się zarządzać swoimi wydatkami, niekoniecznie kupując taniej, ale raczej kupując to, na co ich stać. Wśród firm widać zwiększone starania, by zapewnić dobre jakościowo produkty przy zachowaniu przystępności cenowej oraz dostosowaniu oferty do głównych priorytetów konsumentów, takich jak wygoda, personalizacja produktów i prostota - podaje Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International.

- Według Euromonitor International, Biedronka (Jeronimo Martins Polska SA) pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego rynku spożywczego, generując 24% udziałów wartościowych w 2021 roku, podczas gdy drugi gracz Lidl generuje jedynie 10% sprzedaży wartościowej. Firma konsekwentnie realizuje swój plan rozwoju oraz skutecznie odpowiada na trendy konsumenckie. Jeronimo Martins inwestuje w działania związane z rozwojem zrównoważonym w całej swojej sieci. Na przykład, 89% produktów spożywczych dostępnych w sieci pochodzi od lokalnych dostawców, co jest ważne zarówno dla lokalnego biznesu, jak i społeczeństwa - dodaje.

Zmieniło się postrzeganie dyskontów

Marija Milasevic zauważa, że postrzeganie dyskontów przez konsumentów zmieniło się znacząco w ostatniej dekadzie – od sklepów oferujących głównie tanie produkty o niskiej jakości do takich, które dysponują produktami o najlepszym stosunku jakości do ceny oraz są zlokalizowane w dogodnych miejscach.

- Globalny trend optymalizacji, który wynika z szybkiego rozwoju technologii - robotyzacji i automatyzacji - znacznie obniżył koszty wielu procesów. Korzystają na tym przede wszystkim sklepy z ograniczonym i ustandaryzowanym asortymentem, czyli dokładnie takim, jakie oferują dyskonty. Dlatego dyskonty mogą sprzedawać swoje produkty po wyjątkowo niskich cenach ze względu na wysoką efektywność w porównaniu z detalistami głównego nurtu. W związku z tym prognozuje się, że sklepy dyskontowe odnotują największy wzrost w kanałach spożywczych w Polsce - 4% wzrostu rocznie w ujęciu ciągłym w ciągu najbliższych 5 lat - tłumaczy.

- Mimo że konsumenci preferują najlepszy stosunek ceny do wartości, nie są gotowi poświęcać dużo czasu na szukanie ofert i rabatów podczas zakupów. W oparciu o badanie Euromonitor International Lifestyles Survey, z 2022 roku, konsumenci w różnych grupach wiekowych w Polsce stali się mniej skłonni do spędzania czasu na poszukiwaniu okazji od 2016 roku. W 2016 roku 59% respondentów wspomniało, że lubi szukać okazji, podczas gdy w 2022 roku tylko 50% wybrało tę samą odpowiedź. Konsumenci raczej wolą odwiedzać zaufane marki sklepów, które oferują dobry stosunek wartości do jakości. Na podstawie tego samego badania Euromonitor, 31% Polaków planuje częściej robić zakupy w dyskontach w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w porównaniu do 26% w 2016 roku - dodaje.

- Dyskonty w Polsce mają najwyższą penetrację w całkowitym handlu detalicznym artykułami spożywczymi w Europie. Oczekuje się, że kanał ten będzie dalej umacniał swoją pozycję w najbliższych latach. Biedronka jako wiodący gracz dyskontowy w Polsce ma ogromny potencjał do stabilnego rozwoju nawet w burzliwym czasie w Europie - podsumowuje Marija Milasevic.