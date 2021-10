Biedronka ma prawie 1/4 udziałów w rynku

Biedronka należąca do Jeronimo Martins kontynuuje aktywny rozwój w Polsce, osiągając wyższe tempo wzrostu niż cały rynek - komentuje Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 27-10-2021, 09:18

Biedronka z wyższym tempem wzrostu niż cały rynek handlowy, fot. Grabowski Foto / Shutterstock.com

Biedronka korzysta z interakcji z klientami

- Biedronka korzysta z większego ruchu konsumenckiego po ścisłym lockdownie, większych możliwościach interakcji z klientami, rosnącej kategorii dyskontów, nowych punktach sprzedaży i racjonalności wydatków konsumentów - komentuje Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International.

- COVID-19 przyniósł korzyści dużym detalistom kosztem mniejszych specjalistycznych sklepów sprzedaży detalicznej, co doprowadziło do rosnącej konsolidacji w sektorze detalicznym. Detaliści spożywczy nie są wyjątkiem, sieci szybko się rozwijają i przejmują mniejszych graczy. W Polsce wszystkie pięć największych sieci spożywczych umocniło swoją pozycję w ciągu ostatnich dwóch lat. Skumulowany udział wartościowy top 5 graczy spożywczych na polskim rynku w 2019 roku wynosił 43%, a zaledwie dwa lata później osiągnął 49% udziału wartościowego w 2021 roku. Aktywne wyniki Biedronki są jednym z czynników konsolidacji rynku - tłumaczy.

Biedronka ma 24% udziałów w rynku

- Dyskonty to najlepiej radząca sobie kategoria wśród detalistów spożywczych. W 2021 roku ma wykazać 9% wzrostu wartości, podczas gdy cały rynek spożywczy - 3% wzrostu wartości. W trudnych pandemicznych czasach konsumenci stali się jeszcze bardziej racjonalni i szukają ofert z najlepszą relacją ceny w stosunku do jakości. Dodatkowo, Biedronka jest numerem jeden pod względem nowych placówek wśród dyskontów w Polsce w 2021 roku - 39 nowych sklepów w pierwszym półroczu i 153 rebrandingowane placówki. Wszystko to składa się na silną, wiodącą pozycję Biedronki na rynku. Na podstawie wstępnych wyników Euromonitor International, Biedronka ma 24% udziałów w rynku w ujęciu wartościowym w odniesieniu do całego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, za nią plasuje się druga firma na rynku Lidl z 10% udziałem wartościowym w 2021 roku - mówi Marija Milasevic.

- W miarę wychodzenia kraju z pandemii spodziewane jest odbicie sprzedaży detalicznej. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat najdynamiczniej w Polsce będą rozwijać się sklepy dyskontowe - 4% złożona roczna stopa wzrostu w ujęciu stałym, podczas gdy cały rynek spożywczy ma wykazać 2%, według wstępnych danych Euromonitor International. Ponowne otwarcie restauracji sprawi, że znaczna część konsumpcji żywności i napojów przeniesie się poza dom, ale w mniejszym stopniu dotyczy to klientów sklepów dyskontowych. Konsumenci szukający oszczędności będą raczej unikać usług gastronomicznych i tym samym zatrzymają większą część swojej konsumpcji w domu. Inne kanały spożywcze, które kierują swoją ofertę do szerszego grona odbiorców, będą w większym stopniu narażone na zmniejszenie sprzedaży ze strony gastronomii - podsumowuje.