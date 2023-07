Wystartowały wakacyjne zbiórki plastikowych butelek, realizowane przez sieć Biedronka w ramach programu „ekoWakacje z Biedronką”. W każdy wakacyjny weekend od 7 lipca do 27 sierpnia, mieszkańcy kilkudziesięciu miast w Polsce będą mogli odwiedzić pobliskie sklepy Biedronka i wymienić puste plastikowe butelki po napojach na vouchery na kolejne zakupy. Sieć podsumowuje wyniki pierwszej zbiórki.

Biedronka uruchamia własny "system kaucyjny". fot. shutterstock

Wystartowały wakacyjne zbiórki plastikowych butelek, realizowane przez sieć Biedronka w ramach programu „ekoWakacje z Biedronką”. W każdy wakacyjny weekend od 7 lipca do 27 sierpnia, mieszkańcy kilkudziesięciu miast w Polsce będą mogli odwiedzić pobliskie sklepy Biedronka i wymienić puste plastikowe butelki po napojach na vouchery na kolejne zakupy. Sieć podsumowuje wyniki pierwszej zbiórki.

Pierwsze zbiórki plastikowych butelek odbyły się 7 i 8 lipca w sklepach Biedronka w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Dębem Wielkim i Grodzisku Mazowieckim. W trakcie dwóch dni klienci z tych miast przynieśli do punktów zbiórek butelek 2586 sztuk opakowań.

Do kiedy można oddawać butelki w Biedronce?

W każdy piątek i sobotę do 27 sierpnia, punkty zbiórek butelek pojawią się na parkingach wybranych sklepów sieci Biedronka, łącznie obejmując aż 100 placówek w całej Polsce. Zbiórka butelek to jeden z elementów programu „ekoWakacje z Biedronką”, w ramach którego Biedronka wspiera klientów we wdrażaniu pozytywnych nawyków dotyczących recyklingu i obiegu zamkniętego, angażuje się w akcje oczyszczania polskiej przyrody, czy edukuje najmłodszych w zakresie recyklingu PET dzięki trasie interaktywnej śmieciarki Mieci po Polsce.

Za ile butelek dostaniemy voucher do Biedronki?

Do punktów zbiórek, zlokalizowanych na parkinach sklepów Biedronka, można przynieść dowolne plastikowe butelki po napojach, takich jak woda, soki czy smoothies – także po tych, które nie zostały kupione w sklepach sieci - o różnej pojemności, z korkiem lub etykietą oraz bez nich. Za każde 6 butelek klient otrzyma voucher na 1 PLN, który będzie mógł wykorzystać w każdym sklepie Biedronka w Polsce na zakup dowolnego produktu z kategorii napojów. Przy okazji wymiany butelek, klienci mogą wziąć także udział w ankiecie, sprawdzając swoją wiedzę z zakresu recyklingu. Już w pierwszy weekend wzięło w niej udział blisko 150 klientów.

Poprzez akcję zbiórki plastikowych odpadów, sieć Biedronka chce pokazać klientom, że pusta butelka to nie odpad, a surowiec, który może zostać ponownie wykorzystany. Wszystkie zebrane podczas zbiórek butelki trafią do punktów recyklingu, gdzie zostaną przetworzone w celu ponownego wykorzystania plastiku, z którego powstały.

Celem wakacyjnej zbiórki plastikowych butelek i samego programu „ekoWakacje z Biedronką” jest zachęcenie klientów do wdrożenia pozytywnych nawyków dotyczących recyklingu na co dzień. Chcemy pokazać, że jeśli dołożymy starań, aby odpowiednio zagospodarować puste opakowanie, może ono ponownie zostać wykorzystane i wrócić do obiegu, przynosząc korzyści ekologiczne i ekonomiczne - mówi Natalia Przybytkowska-Łasak, menedżer ds. ochrony środowiska z sieci Biedronka

Vouchery wydawane są tylko w punktach zbiórek butelek, ale ich wymiana możliwa jest w każdym sklepie Biedronka w Polsce do 31 sierpnia 2023 roku. Każdy klient może przynieść do punktu dowolną liczbę butelek, ale otrzymać maksymalnie 5 voucherów na zakupy. Kolejne zbiórki odbędą się już w piątek i sobotę 14 i 15 lipca w Lublinie, Warce, Warszawie oraz Łodzi.

Pełna lista sklepów biorących udział w akcji oraz regulamin zbiórki butelek dostępne są na stronie www.biedronka.pl.

