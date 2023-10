Sieć Biedronka, jak co roku, pomaga Polakom przygotować się do przypadającego na 1 listopada Dnia Wszystkich Świętych. W ofercie sieci klienci znajdą różnego rodzaju artykuły nagrobne.

Biedronka na Dzień Wszystkich Świętych: promocja 6+2 gratis, 2+1 gratis, fot. shutterstock

Biedronka z ofertami na Dzień Wszystkich Świętych

Od 25 października od godziny 12:00 do czwartku (26.10) wszystkie znicze można nabyć w promocji 3+3 gratis z kartą Moja Biedronka. Dodatkowo do soboty (28.10) klienci, którzy zaplanowali mniejsze zakupy, mogą skorzystać z promocji 2+1 gratis również z kartą Moja Biedronka. Ceny zniczy zaczynają się już od 3,99 zł/szt.

Sieć Biedronka kolejny raz przygotowała ofertę zniczy i artykułów nagrobnych w niskich cenach. Od środy 25 października od godziny 12:00 do czwartku 26 października klienci mogą skorzystać z promocji 3+3 gratis na wszystkie znicze, gdzie kupując 6 zniczy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną, 3 najtańsze otrzymają gratis.

Do 28 października lub do wyczerpania zapasów klienci mogą skorzystać z kolejnej promocji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną: 2+1 gratis na wszystkie znicze. Przy zakupie 3 zniczy, klient otrzyma za darmo najtańszy z nich. Limit dzienny na obie promocje to 24 produkty.

Biedronka: kwiatowe kompozycje nagrobne

Dodatkowo do soboty 28 października obowiązuje promocja 6+2 gratis na wszystkie wkłady marki Lumia. Przy zakupie 8 wkładów do zniczy na jednym paragonie, klient otrzyma rabat o wartości 2 najtańszych produktów. Wszystkie wkłady można mieszać dowolnie. W promocji nie biorą udziału wkłady LED, a limit dzienny to 24 produkty.

W aktualnej ofercie dostępne są również kwiatowe kompozycje nagrobne w atrakcyjnych cenach: chryzantema samokrzewiąca w misie za 14,99 zł/szt., chryzantema trzykolorowa za 15,99 zł/szt., chryzantema Time za 11,99 zł/szt., chryzantema średniokwiatowa za 8,99 zł/szt., chryzantema wielokwiatowa w misie 14,99 zł/szt. oraz chryzantema polska w misie za 8,99 zł/szt.

Trwa również akcja sprzedaży specjalnego znicza Caritas, prowadzona przez sieć sklepów Biedronka. Dochód ze sprzedaży znicza, który można nabyć w cenie 8,99 zł, zostanie przeznaczony na długoterminową pomoc i organizację wypoczynku dla podopiecznych Caritas i Fundacji Pro Caritate ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych.

