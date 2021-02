Biedronka: Na portalu LinkedIn obserwuje nas ponad 10 tys. osób

Biedronka rozpoczęła aktywność na profilu LinkedIn w lipcu 2020 r. Każdego miesiąca profil jest wyświetlany przez około 4 tys. aktywnych użytkowników LinkedIn. Liczba unikalnych odwiedzających przekracza regularnie 1000 osób miesięcznie. Nieco częściej profil jest oglądany z urządzeń mobilnych niż z komputerów.



Sprzedaż, rozwój przedsiębiorstwa i marketing – to najpopularniejsze kategorie zawodowe, którymi zajmuje się większość aktywnych obserwujących profil sieci. Średnio około 1/3 odwiedzających profil jest zatrudniona w branżach: sprzedaży detalicznej, żywności i napojów, marketingu i reklamy, artykułów powszechnego użytku, technologii i usług informatycznych oraz produkcji żywności.

W ramach publikacji postów sieć zamieszcza najważniejsze informacje dostępne na stronie media.biedronka.pl, linki do ciekawych treści na portalach branżowych, autorskie grafiki oraz produkcje wideo. Na profilu można znaleźć tematykę dotyczącą biznesowego know-how, dobrych praktyk sieci w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz kwestii pracowniczych, w tym poznać ludzi Biedronki, którzy stoją za sukcesem firmy. Te ostatnie są szczególnie ważne z uwagi na charakter portalu LinkedIn oraz fakt, że Biedronka jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce, zatrudniającym 70 tys. osób.



- LinkedIn to kolejne narzędzie wykorzystywane przez Biedronkę, które pokazuje nowoczesną twarz największej sieci handlowej w Polsce. W ten sposób udowadniamy, że Biedronka to przede wszystkim ludzie i wartości, komunikując się z profesjonalistami, poszukującymi przykładów odpowiedzialnych działań wspierających biznes - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka

Profil na LinkedIn jest wspierany przez grono Ambasadorów Marki, teraz już pod oficjalną nazwą #WeBiedronka. Projekt ruszył we wrześniu 2020 r., obecnie w skład grupy wchodzi prawie 50 osób z każdego obszaru działalności firmy - sklepów, centrów dystrybucyjnych oraz biur. Celem działania zespołu jest wspieranie marki Biedronka w mediach społecznościowych, promowanie dobrych praktyk i dzielenie się ekspercką wiedzą z różnych obszarów biznesu.