Handel

Biedronka na zakupach w Lidlu, Dino i Auchan. Ile kosztuje tam żywność?

Autor: oprac. OW

Data: 03-08-2023, 15:13

Biedronka " wybrała" się na zakupy do konkurencji. Do koszyka trafiło 20 takich samych produktów zakupionych w Auchan, Dino, Lidlu i sklepie własnym sieci. Co wyszło z porównania czterech paragonów?

Biedronka na zakupach w Lidlu, Dino i Auchane, fot. shutterstock