Biedronka napędza sprzedaż trzema akcjami promocyjnymi

Dzięki promocji „Platynowe rabaty” seniorzy 65+ będą mogli kupić potrzebne im artykuły w lepszych cenach, a także lepiej zróżnicować dietę dzięki temu, że każdego dnia zniżki będą dotyczyć innych kategorii produktowych. W czwartek 16.04 w godzinach 10-12 specjalnie dla seniorów Biedronka obniży o 30% ceny pieczywa świeżego i pakowanego oraz jaj, a w środę 15.04 seniorzy już korzystali ze zniżek na jogurty, parówki, artykuły przemysłowe i tekstylia. Jeśli w danym dniu obowiązują inne, jeszcze lepsze promocje na poszczególne produkty z tych kategorii, system będzie uwzględniał zawsze najniższą cenę dla klienta.

Akcja promocyjna „Płać mniej, oszczędzaj więcej” przeznaczona jest dla klientów regularnie odwiedzających sklepy sieci, głównie w poszukiwaniu produktów świeżych – warzyw, owoców czy pieczywa. Biorąc pod uwagę wydłużony czas oczekiwania na wejście do sklepu, sieć wynagrodzi ich lojalność specjalnymi voucherami. Każdy klient posiadający kartę Moja Biedronka będzie mógł skorzystać z oferty promującej większe zakupy w miejsce kilku mniejszych:

- każdy klient z kartą Moja Biedronka, który przeznaczy na zakupy w dniach 15-18.04 co najmniej 49 zł, otrzyma voucher o wartości 5 zł na kolejne zakupy o wartości minimum 49 zł, do wykorzystania w ciągu następnych 2 dni handlowych.

- każdy klient z kartą Moja Biedronka, który przeznaczy na zakupy w dniach 15-18.04 co najmniej 99 zł, otrzyma voucher o wartości 15 zł na kolejne zakupy o wartości minimum 99 zł, do wykorzystania w ciągu następnych 2 dni handlowych.

W godzinach 22 - 6 rano w dniach 15-18.04 w sklepach sieci Biedronka będą obowiązywały dodatkowe promocje dla osób, które wybrały się na większe zakupy. W ramach akcji „Mega Koszyk” każdej nocy będzie można kupić najpotrzebniejsze produkty w większych ilościach po bardzo atrakcyjnych cenach. W ofercie znalazło się między innymi mleko Mleczna Dolina 3,2% w cenie 1,49 zł za opakowanie przy zakupie 12 sztuk (limit 24 sztuki), kapsułki do prania mix Persil (22 kapsułki) za 13,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 opakowań, herbata Lipton 92 torebki czy olej Kujawski 2l z w cenie 9,98 za sztukę w obu przypadkach przy zakupie od 2 do 4 sztuk.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.