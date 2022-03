Biedronka nie ma konkurencji. Portugalczycy chwalą wyniki

Jeronimo Martins opublikowało swoje wyniki za 2021 rok. Po raz kolejny grupa może pochwalić się wzrostem przychodów – o 8,3 proc. Jednak motorem napędowym tego wzrostu dla portugalskiej centrali po raz kolejny okazała się Polska i sieć Biedronka.

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 10-03-2022, 10:32

Sieć Biedronka napędza wyniki finansowe grupy Jeronimo Martins/ fot. Shutterstock

„Biedronka, ach Biedronka” – znowu przeczytać można w raporcie rocznym przygotowanym przez Jeronimo Martins. Spółka chwali polski oddział za to, że po raz kolejny jest liderem, jeśli chodzi o przychody. Wszystko to mimo zmęczenia pandemią, dużej inflacji, niepokojów konsumentów.

Choć sprzedaż like for like w pierwszym kwartale 2021 roku wzrosła o 6,5 proc. a rok wcześniej było to aż 11,1 proc., to Biedronce udało się otworzyć więcej sklepów niż zamierzała. W ciągu roku w Polsce miało powstać 100 nowych sklepów sieci a zakończyło się na powstaniu aż 135 nowych placówek (netto).

Biedronka poszerza udział w rynku

14,5 mld euro – tyle osiągnęła wartość sprzedaży sieci. Dla porównania dla całej grupy Jeronimo Martins to niemal 21 mld euro, a więc polski biznes stanowi w tej strukturze wyjątkowo duży kawałek tortu.

Biedronka chwali się, że mimo średniorocznej inflacji cen żywności na poziomie 3,2 proc. koszyk zakupowy w sieci zanotował wzrost cen jedynie o 0,6 proc. Dane te dotyczą podstawowych produktów i całego, uśrednionego 2021 roku. Ogółem Biedronka poszerzyła swoje udziały w rynku FMCG w Polsce o 1,6 p. proc. umacniając się na pozycji lidera.

Jeronimo Martins podkreśla, że wszystkie te wyniki udało się osiągnąć mimo wprowadzenia w 2021 roku podatku od sprzedaży detalicznej oraz szalejącej pandemii. Do niesprzyjających warunków zaliczyć można także inflację, która skutecznie obniżała nastroje konsumentów i odstraszała od beztroskiego dysponowania środkami finansowymi.

Opłacalne przywiązanie klienta

Jeronimo Martins w raporcie wskazało, że w Polsce szczególną rolę w zwiększeniu sprzedaży odegrała zwiększona częstotliwość odwiedzania sklepów związana z kampaniami promocyjnymi i programem lojalnościowym. Wiele promocji kierowanych było do posiadaczy karty Moja Biedronka, którzy dostawali np. vouchery promocyjne lub na darmowe produkty do zrealizowania przy kolejnej, rychłej wizycie w sklepach sieci. Pomogły także in-outowe promocje, które przyciągnęły klientów.

Rośnie także sprzedaż Hebe

Częścią polskiego biznesu Jeronimo Martins są także drogerie Hebe. W 2021 roku otwarto ich 25 a sieć obchodziła swoje 10. urodziny. Także ten biznes odnotował wzrosty sprzedaży. Kanał internetowy nabrał rozpędu i zwiększył swój udział do 13 proc. Wartość sprzedaży w euro osiągnęła 278 mln, czyli o 13,5 proc. więcej niż przed rokiem.