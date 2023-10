W obowiązującej od poniedziałku 30 października gazetce Biedronki można znaleźć liczne promocje i oferty specjalne, którymi objęte są zarówno owoce czy mięso lub mleko, jak i piwo, napoje oraz słodycze.

W gazetce Biedronki można znaleźć liczne promocje i oferty specjalne; fot. shutterstock.com

Od poniedziałku w Biedronce. Spore obniżki cen

Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo kosztuje teraz 11,99 zł/kg. Limit dzienny to 6 kg na kartę Moja Biedronka. Oferta ważna jest w sklepach bez lady mięsnej. Polskie jabłka kosztują 1,79 zł/kg, a papryka czerwona - 4,99 zł (taka cena tylko z aplikacją Biedronki).

Napój Coca-Cola 1l kosztuje 3,99 zł pod warunkiem zakupu 3 butelek. Specjalna oferta 2+1 gratis obowiązuje na wszystkie duże czekolady Milka (250-350g). Kawa mielona Tchibo Family 500g kosztuje 13,99 zł (limit - 4 op.).

Na wszystkie owoce i warzywa mrożone marki własnej obowiązuje promocja "drugi, tańszy produkt 50% taniej".

Specjalna promocja obowiązuje na mleko Wypasione 3,2% 1l. Z kartą Moja Biedronka klienci zapłacą 2,69 zł przy zakupie 6-paku, ale z aplikacją Biedronki tylko 2,25 (także przy zakupie 6 kartonów). Limit dzienny to 12 sztuk. Promocja obowiązuje w poniedziałek i wtorek (30-31.10).

Jednodniowe okazje w Biedronce

Tylko w poniedziałek 30 października można skorzystać z ofert 1+1 gratis na: odświeżacz elektryczny Air Wick oraz wszystkie kosmetyki Adidas. Tu obowiązują limity dzienne po 2 sztuki. Tego dnia można kupić taniej piwo w puszce Harnaś 500 ml - 1,99 zł przy zakupie 6-paku. Limit dzienny to 24 sztuki.

We wtorek piwo Tyskie w puszce kosztuje 2,49 zł w 6-paku (limit to również 24 szt.). 31 października można także otrzymać margarynę Kasia za 1 zł przy zakupach za min. 99 zł (limit to 2 op.) a także skorzystać z promocji 1+1 gratis na szampon do włosów Elseve 400 ml.

