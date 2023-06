Pod koniec tygodnia Biedronka nie zwalnia tempa. Na weekend naszykowała ciekawe promocje. Taniej można kupić m.in. lody, piwo, masło, Coca-Colę i ser.

Znów to zrobili. Biedronka szaleje z cenami na weekend! Fot. shutterstock.com

Weekendowe promocje w Biedronce

Przed weekendem w sklepach Biedronki rozpoczną się promocje, na które klienci na pewno zwrócą uwagę. 2 i 3 czerwca będzie obowiązywać 80-procentowa zniżka na część produktów. To za sprawą akcji pod hasłem "drugi tańszy produkt 80% taniej", którą objęto wszystkie lody Marletto w pudełkach 900 ml. Taką samą ofertą objęte będą wszystkie produkty Sokołów Grill House.

Od 1 do 3 czerwca w ramach akcji "kup 3 i zapłać mniej" dostępna jest Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 330 ml w puszce. Cena to 2,19 zł za jedno opakowanie przy zakupie trzech. Limit dzienny - 24 puszki.

Do soboty klienci zaoszczędzą również dzięki promocjom, które wystartowały wcześniej w tym tygodniu. To m.in. "2+1 gratis" na wszystkie żele i dezodoranty, "drugi 70% taniej" na płyn do płukania tkanin Coccolino 1,45 l, "drugi 80% taniej" na szynkę zawędzaną Kraina Wędlin 250 g czy "1+1 gratis" na rzodkiewki.

Gazetka Biedronki - co można kupić taniej?

Do soboty 3 czerwca ważna jest także oferta na kabanosy Tarczyński "drugi tańszy produkt za 1 zł" oraz promocja na masło Polskie Mlekovita. Kupując 3 kostki za jedną klient zapłaci 3,45 zł. Limit dzienny to 6 sztuk.

Na ser Włoszczowa w plastrach 400g obowiązuje promocja, w ramach której klient zapłaci za opakowanie 9,99 zł przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 - opakowania.

W promocji są także wszystkie płatki śniadaniowe Nestle. Drugi, tańszy produkt kosztuje 50% taniej.

Wciąż trwa promocja na piwo w Biedronce

W cyklicznych gazetkach sieci Biedronka powtarza się informacja o promocji na piwo 18+2 gratis.

Akcja dotyczy piw w butelkach zwrotnych. "Przy zakupie 20 tych samych produktów (piw - na jednym paragonie) zostaje naliczony rabat w wysokości dwóch z nich" - podano. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną

Akcja łączy się z promocją na piwo Kasztelan w butelce zwrotnej 500 ml. Ten produkt w akcji "18+2 gratis" kosztuje 2,33 zł / szt. Jeśli klient kupi mniej może skorzystać z promocji "kup 2 i zapłać mniej" (wtedy jedna butelka piwa Kasztelan będzie kosztować 2,59 zł).

W najnowszej ofercie ważnej do 3 czerwca można także znaleźć promocję na wszystkie piwa Łomża w butelkach bezzwrotnych, które kosztują 2,49 zł / szt. Limit dzienny - 10 butelek na kartę Moja Biedronka.

