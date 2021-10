Biedronka: nowe sklepy i promocje jeszcze przed 1 listopada

Biedronka jeszcze przed 1 listopada otwiera łącznie aż 13 nowych sklepów. Nowe placówki zlokalizowano m.in. w Opocznie, Lubrzy, Ząbkowicach Śląskich, Pławnie, Urszulinie czy Ińsku, Gliwicach i w Warszawie.

Autor: informacja prasowa

Data: 27-10-2021, 19:09

Biedronka jeszcze przed 1 listopada otwiera aż 13 nowych placówek fot. Biedronka

- Realizujemy plan otwarć nowych sklepów i modernizacji w tym roku, czego dowodzi nasze tempo w ostatnich dniach przed 1 listopada. Dzięki temu klienci będą mogli przygotować się do świąt z naszą pomocą. Jednocześnie pamiętamy o naszych pracownikach, dlatego sklepy sieci Biedronka będą nieczynne także w niedzielę, 31 października - mówi Paweł Solecki, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka.

Biedronka - nowe sklepy

26 października sieć powiększyła się o 2 placówki, w Piotrkowie Kujawskim i Opocznie, a dzień później do listy dołączył sklep w Gorzowie Wielkopolskim. Kulminacja intensywnego jesiennego sezonu otwarć nowych placówek nastąpi 28 października, gdy do przestronnych i nowoczesnych sklepów sieci Biedronka będą mogli wybrać się mieszkańcy aż 6 miejscowości tj.: Lubrzy niedaleko Prudnika, Ząbkowic Śląskich, Gliwic, Zabrza, Urszulina, Warszawy oraz Piotrkowa Kujawskiego. W ostatnich dniach sieć otworzyła 4 nowe sklepy: w Warszawie, Pławnie niedaleko Radomska, Łodzi oraz pierwszą Biedronkę w Ińsku, w woj. zachodniopomorskim.

Łączna powierzchnia sprzedaży wspomnianych placówek to 8 960 m2, a największą z nich może pochwalić się Biedronka znajdująca się w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 131 – aż 872 m2. Placówka w Warszawie wraz ze sklepem sieci Biedronka w Ząbkowicach Śląskich to również ta z największą liczbą kas – w obu przypadkach na klientów czeka aż 9 kas, w tym 4 kasy samoobsługowe w Warszawie i 5 w Ząbkowicach Śląskich. W czterech obiektach umieszczono także lady tradycyjne mięsno-wędliniarskie – to placówki w Ińsku, Urszulinie, Gliwicach i Zabrzu. Dzięki otwarciom nowych sklepów w ciągu dwóch tygodni powstało ponad 200 miejsc pracy.

Wszystkie 13 sklepów zaprojektowano w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania, zwiększające komfort klientów i pracowników, w zgodzie z najnowszym standardem 3.0. Te obiekty są jeszcze bardziej przyjazne środowisku ze względu na zastosowane oświetlenie LED oraz m.in. zamykane regały chłodnicze, wykorzystujące gaz CO2. Wyróżnia je również czytelny układ przestrzeni oraz podział stanowisk na strefy owoców i warzyw, produktów delikatnych czy strefy eksponujące promocje.

Promocje w Biedronce

W sklepach, które otwierają się 28.10, powitają wyjątkowe promocje. Przy zakupie min. 2 wybranych produktów spośród artykułów przemysłowych mogą liczyć oni na 30% rabatu. Do kupienia będzie także banan premium 60% taniej (1,99 zł/kg) czy schab z lady tradycyjnej (11,99 zł/kg). Przy zakupie dwóch opakowań jajek Moja Kurka z kartką Moja Biedronka, drugie z nich klienci otrzymają 46% taniej (4,99 zł/szt.).

Sklepy Biedronka 31 października zamknięte

Mając na uwadze, że 1 listopada to w Polsce ważne święto, Biedronka zdecydowała, że wyjątkowo wszystkie jej sklepy, także te mające status placówki pocztowej, będą zamknięte w niedzielę, 31 października. Dzięki temu pracownicy sieci Biedronka będą mogli w spokoju przygotować się do święta w gronie bliskich im osób.

Lista nowych sklepów sieci Biedronka:

14.10.2021:

Warszawa, ul. Widoczna 17 (pn.- sb. 6:00-23:30)

Pławno, ul. Gidelska 106 (pn.-sb. 6:00-20:00)

19.10.2021:

Łódź, ul. Goplańska 23 (pn.-sb. 6:00-23:00)

Ińsko, ul. Armii Krajowej 27 (pn.-sb. 6:00-22:00)

26.10.2021:

Opoczno, ul. Inowłodzka 12 (pn.-sb. 6:00-23:30)

Piotrków Kujawski, ul. Poznańska 17A (pn.- sb. 6:00-23:00)

27.10.2021:

Gorzów Wielkopolski, ul. Chemiczna 5/Pomorska (pn.-sb. 6:00-22:00)

28.10.2021:

Warszawa, ul. Trakt Lubelski 131 (pn.-sb. 7:00-22:00)

Lubrza, ul. Opolska 4 (pn.-czw. 6:30-22:00, pt.-sb 6:00:22:30)

Ząbkowice Śląskie, ul. ul. Wrocławska 31A (pn.-sb. 6:00-22:00)

Urszulin, ul. Lubelska 5B (pn.-sb. 6:00-22:00)

Gliwice, ul. Żurawia 3 (pn.-sb. 5:00-23:30)

Zabrze, ul. Jordana 61A (pn.-sb. 5:00-23:30)