Biedronka o decyzji UOKiK: jesteśmy zdeterminowani bronić się przed sądem

Autor: PAP

Data: 13-06-2023, 12:47

Tarcza Biedronki Antyinflacyjna to akcja, która pomogła chronić miliony polskich rodzin przed skutkami rosnącej inflacji - przekazało biuro prasowe sieci Biedronka odnosząc się do decyzji UOKiK, który nałożył na nią ponad 160 mln zł kary. "Jesteśmy zdeterminowani do obrony swoich racji przed sądem" - zapowiedziała sieć.

Biedronka zapowiada odwołanie przed sądem /fot. Shutterstock