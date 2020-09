Biedronka o proteście sadowników: Jesteśmy głęboko zdumieni wyborem miejsca protestu przez Związek

Fundacja JiM zaprasza wszystkie sieci handlowe do wprowadzenia "cichych godzin"

- Jednym z głównych filarów tej strategii jest stała obecność polskich jabłek przez cały rok w ofercie naszej sieci. Dzięki temu w 2019 roku polskie jabłka stanowiły 98 proc. naszej oferty - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Biuro Prasowe sieci Biedronka.

- Na ceny produktów składają się co do zasady różne czynniki, w tym te związane z sezonową zwiększoną dostępnością odmian jesiennych. Według szacunków organizacji branżowych w 2020 roku zbiory jabłek w Polsce zwiększą się do 3,4 mln ton z 2,9 milionów ton w 2019 roku - dodaje.

- Głęboko wierzymy, że zarówno my, jak i producenci, działamy w tym samym nadrzędnym celu, jakim jest sprostanie oczekiwaniom milionom polskich klientów, zarówno dotyczącym cen, jak i jakości produktów - podsumowuje Biedronka.

Polscy sadownicy wyrażają brak akceptacji społecznej dla prowadzonych działań przez Grupę Jeronimo Martins oraz inne liczące się sieci handlowe w Polsce. Jednocześnie Związek Sadowników RP jest otwarty na konstruktywne rozmowy i rozwiązanie problemu w sposób jak najmniej dotkliwy dla wszystkich stron konfliktu.