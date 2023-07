Od poniedziałku (10.07) sieć Biedronka obniża ceny regularne 60 produktów. Klienci będą mogli kupić jeszcze taniej podstawowe artykuły, m.in. sery, mąki, kasze, makarony i bakalie.

Biedronka rusza z akcją obniżek cen /fot. PTWP

Obniżki cen 60 produktów w Biedronce

Aż dla 60 produktów sieć obniżyła ceny regularne. W przypadku niektórych artykułów spożywczych cena spadła aż o 16 %. Od 10 lipca we wszystkich sklepach sieci Biedronka można nabyć m.in. kaszę gryczaną Plony Natury w cenie regularnej 3,99 zł (wcześniejsza cena 4,75 zł za opakowanie), kaszę jęczmienną pęczak Plony Natury w cenie regularnej 2,09 zł (obniżka z 2,47 zł za opakowanie), czy mąkę orkiszową pełnoziarnistą Plony Natury za 4,94 zł za kg (obniżka z 5,49 zł). Cena oleju słonecznikowego Wybornego 1 litr spadła aż o 13 % i wynosi teraz 7,99 zł. Opakowanie 150 g sera żółtego mierzwionego Światowid – Gouda czy Edamskiego jest dostępne w niższej cenie regularnej - 4,94 zł (wcześniej 5,49 zł).

Kiedy tylko pozwala nam na to sytuacja rynkowa, obniżamy regularne ceny podstawowych produktów. Właśnie rozpoczęły się wakacje, dlatego dbając o portfele naszych klientów poprzez umożliwienie zakupów w jeszcze niższych cenach, chcemy dać im kolejny powód do cieszenia się latem - mówi Grzegorz Pytko, Dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka

Akcja Idę do Biedronki

Akcji towarzyszy kolejna odsłona całorocznej kampanii "Do Biedronki IDĘ", która fakt obniżenia cen regularnych wskazuje jako kolejny powód, by pójść do Biedronki. Kampania widoczna będzie w TV (trzy nowe 30-sekundowe spoty), radiu, Social Mediach, na kanale YouTube, w aplikacji Moja Biedronka oraz w przestrzeni sklepów sieci Biedronka.

