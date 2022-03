Biedronka obniża ceny przy granicy z Ukrainą. Lista sklepów i produktów

Od 1 marca w sklepach sieci Biedronka znajdujących się przy granicy polsko-ukraińskiej, ceny pieczywa zostają obniżone nawet o 60 proc. Kolejne 50 produktów pierwszej potrzeby klienci kupią w nich taniej o 30 proc.

Autor: AT

Data: 01-03-2022, 18:49

Biedronka obniża ceny wybranych produktów przy granicy z Ukrainą. fot. shutterstock

Biedronka obniża ceny przy granicy z Ukrainą

W ostatnich dniach produkty pierwszej potrzeby w przygranicznych placówkach sieci Biedronka cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To efekt zakupów zarówno tych, którzy spontanicznie pomagają uchodźcom, jak i osób, zaopatrujących się w żywność po przekroczeniu polskiej granicy. Aby jak najwięcej osób mogło skorzystać ze wsparcia, zanim jeszcze dotrze do nich pomoc instytucjonalna, Biedronka już teraz obniża ceny w 43 placówkach przygranicznych i na razie promocja będzie obowiązywała do 13 marca.

Wśród produktów, które Biedronka oferuje w niższej o 30% cenie, są między innymi artykuły higieniczne, takie jak szczoteczki do zębów, czy wkładki higieniczne Femina, produkty żywienia początkowego, np. mleko Bebiko 5 (600 g), czy produkty sypkie. Co więcej, cena najpopularniejszego pieczywa została obniżona o 60%, dzięki temu np.: bułka poznańska 75 g kosztuje tylko 22 gr, a chleb rodzinny 410 g jedynie 1,02 zł. Lista produktów i placówki w załączeniu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biedronka dla Ukrainy. Jakie produkty kupimy taniej?



- Widzimy dokładnie, które produkty są teraz najbardziej potrzebne. Dlatego obniżamy ceny blisko 50 produktów pierwszej potrzeby, w tym żywność dla dzieci i pieczywa. Mamy przekonanie, że dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło skorzystać z naszej pomocy, którą udzielamy na wielu różnych płaszczyznach - mówi Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.

Już wcześniej sieć Biedronka podjęła decyzję o przyznaniu wszystkim pracownikom obywatelstwa ukraińskiego zatrudnionym na umowę o pracę bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł. To gest solidarności sieci z ukraińskimi pracownikami, szczególnie ważny dla tych, których rodziny pozostały na Ukrainie. W poniedziałek, 28 lutego, w ciągu pierwszego dnia wypłat zapomóg, sieć Biedronka zrealizowała 600 płatności na podstawie wcześniej złożonych wniosków pracowników. Kolejne wypłaty są przygotowywane i zostaną zrealizowane niezwłocznie. Biedronka poinformowała również o przeznaczeniu solidarnie z Fundacją Biedronki pomocy o wartości 10 mln złotych na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Biedronka - Lista produktów o obniżonej cenie

MLEKO UHT 3,2% MLECZNA DOLINA 1L 1,79 zł

WODA ŹRÓDLANA GAZOW. OAZA 1,5L BIEDRONKA 0,55 zł

WODA ŹRÓDLANA N/GAZ. OAZA 1,5L BIEDRONKA 0,55 zł

PARÓWKI Z SZYNKI KRAINA WĘDLIN 250G 3,19 zł

OLEJ RZEPAKOWY WYBORNY 1L BIE 4,99 zł

RYŻ BIAŁY DŁUGOZIAR. PLONY NATURY 4X150G 1,79 zł

RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNIS. PLONY NATURY 1KG 2,46 zł

PARÓWKI WIEPRZOWE 700G 5,32 zł

MAKARON ŚWIDERKI DOBRUSIA 1KG BIE 2,23 zł

PASZTET PODLASKI 195G 1,46 zł

CHUSTECZKI DADA EVERYDAY 3X72 SZT 6,99 zł

PŁATKI KUKURYDZIANE VITANELLA 500G 2,32 zł

KASZA JĘCZMIENNA PE PLONY NATURY 4X100G 1,33 zł

KASZA JĘCZM. PĘCZAK PLONY NATURY 4X100G 1,60 zł

SZCZOT.D/ ZĘBÓW DENTIX PROFESSIONAL 2SZT 3,28 zł

SZCZOT.D/ZĘB. mix DENTIX KIDS X2 3,49 zł

PASTA DO ZĘBÓW CHARCOAL DENTIX 75 ML 3,49 zł

TAMPONY FEMINA ESSENTIAL 32 SZT MIX 3,49 zł

PRODUKT DO HIG. INTYMN. MIX FEMINA 400ML 2,79 zł

WKŁADKI HIGIENICZN. FEMINA CLASSIC 60SZ 2,79 zł

WKŁADKI HIG.FEMINA EVERYDAY 28/30SZT 3,14 zł

MYDŁO LINDA W KOSTCE OWOCOWE MIX 100G 0,69 zł

PAPIER TOALETOWY QUEEN BIAŁY 8 ROLEK 3,14 zł

MLEKO BEBIKO 3/3R 600G MIX 18,89 zł

MLEKO BEBIKO 2/2R 600G MIX 18,89 zł

MLEKO BEBIKO 4/4R 600G MIX 18,89 zł

MLEKO BEBIKO 5 600G 18,89 zł

PAPIER NAWILŻANY QUEEN 60 SZT 2,79 zł

MUS OWOCO VITAL FRESH BABY FOOD MIX 100G 1,33 zł

SOK+WODA/SOK 100% KUBUŚ BABY 300ML MIX 2,66 zł

SOK JABŁKOWY 100% RIVIVA 1L 1,99 zł

PAPRYKARZ SZCZ./Z ŁOSOSIA MIX DEGA 135 G 1,12 zł

ZUPA CHIŃSKA OSTRO/CHIŃSK MIX VIFON 70 G 0,86 zł

ZUPA CHIŃSKA ZŁOTY/CURRY VIFON 70G 0,86 zł

PUREE INSTANT MIX CULINEO 50-51G 1,32 zł

DANIE CULINEO MAKARON MIX 50-65G 1,32 zł

KASZKA MLECZNO-RYŻOWA BOBOVITA 330G MIX 6,33 zł

KASZKA MLECZNA BOBOVITA 330G MIX 6,33 zł

KASZKA MLECZNA BOBOVITA MIX 330G 6,33 zł

KASZKA RYŻOWA BOBOVITA 270G MIX 5,26 zł

KASZKA BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ 210G MIX 5,31 zł

POUCHE OWOCOWE BOBOVITA 80G MIXmm 1,99 zł

BUŁKA PORANNA 65 G 0,28 zł

BUŁKA POZNAŃSKA 75G 0,22 zł

BUŁKA GRAHAMKA 70G. 0,25 zł

BUŁKA ŚNIADANIOWA Z ZIARNAMI 80 G 0,36 zł

CHLEB RODZINNY 410G 1,02 zł

CHLEB SŁOWIAŃSKI 380G 1,25 zł

FILETY ŚLEDZIOWE W SOSIE POM. MARIN 170G 2,46 zł

MUS OWOC-WARZYWN DADA BABY FOOD MIX 100G 1,60 zł

MUSY D/DZIECI ZIARNA DADA BABY FOOD 90G 1,79 zł

KASZKA BOBOVITA MASHA 200G MIX 6,66 zł

Biedronka obniża ceny przy granicy z Ukrainą. Lista sklepów

1196 Medyka Medyka 405

2094 Przemyśl ul. Mickiewicza 28

2475 Radymno ul. Lwowska 9

2946 Przemyśl ul. Focha 2A

3006 Przemyśl ul. 3 Maja 19

4348 Przemyśl ul. Łukasińskiego 9

4432 Młyny ul. Młyny 90

4449 Przemyśl ul. Lwowska 17A

6180 Żurawica ul. 3 Maja 4

6787 Fredropol ul. Fredropol

7173 Stara Bircza Stara Bircza 132

1880 Sanok ul. Krakowska 194

2017 Sanok ul. Lipińskiego 17

2071 Brzozów ul. Bema 2

2109 Lesko ul. Stawowa 16

2791 Sanok ul. Przemyska 24

2894 Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 38A

3131 Zagórz ul. Piłsudskiego 26

3663 Sanok ul. Krakowska 2

4661 Ustrzyki Dolne ul. PCK 19

5370 Grabownica Grabownica Starzeńska 118

1168 Włodawa ul. Korolowska 2

4560 Włodawa ul. Długa 2

2306 Terespol ul. Wojska Polskiego 81/83

1363 Chełm ul. Wojsławicka 6

2718 Chełm ul. Kolejowa 85

3193 Chełm ul. Lubelska 173

3641 Chełm ul. Armii Krajowej 13

3642 Chełm ul. Rejowiecka 120

2536 Chełm ul. Lwowska 79

3643 Chełm Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 7

4632 Chełm ul. Siedlecka 4

5201 Dołhobyczów ul. Partyzantów 2

4640 Dorohusk Okopy 130A

5200 Hrebenne Hrebenne 87

2979 Hrubieszów ul. Kolejowa 43

6529 Hrubieszów ul.Piłsudskiego 57

1599 Lubaczów ul. Mickiewicza 103

4918 Lubaczów ul. Płk. Dąbka 2D

1595 Tomaszów Lubelski ul. Jana Pawła II 21

2810 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 126A

4444 Tomaszów Lubelski ul. Łaszczowiecka 1B

4397 Cieszanów ul. Sienkiewicza 4