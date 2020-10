Biedronka: Odpowiedzialna gospodarka odpadami od lat jest naszym priorytetem

Właśnie dlatego w wielu obszarach – od zakupów, przez logistykę, organizację pracy sklepów, po edukację pracowników i klientów – sieć stara się zmniejszać oddziaływanie na środowisko. W tym roku Biedronka opublikowała pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, ale także została członkiem-założycielem Polskiego Paktu Plastikowego, którego celem jest zmiana modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach.

- W sieci Biedronka od lat wdrażamy działania z zakresu ekoprojektowania, co jest dla nas powodem do dumy. Co konkretnie robimy? Promujemy stosowanie opakowań z jednorodnych materiałów, które nadają się do recyklingu, oraz wykorzystanie do ich produkcji materiałów z surowców wtórnych - mówi Sylwia Krzyżycka, dyrektor działu ochrony środowiska w sieci Biedronka.

- Zamieniamy też plastik na inne materiały wszędzie tam, gdzie to możliwe i odchudzamy opakowania. Na przykład usunięcie plastikowych granulek z kosmetyków Be Beauty, Dentix i Cler wyeliminowało aż 1,5 tony mikroplastiku rocznie, a to tylko jedno z wielu naszych działań - dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.