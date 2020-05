Biedronka: Otrzymaliśmy 800 zgłoszeń od lokalnych producentów

Wśród nowych produktów w ofercie Biedronki są także owoce od regionalnych dostawców – jabłka odmiany Idared spod Brodnicy, a także jogurt naturalny z OSM Garwolin, czy oranżada Bolek i Lolek.

Zdecydowana większość, bo 90% nadesłanych zgłoszeń, dotyczy produktów spożywczych, a więc tego, czego przede wszystkim poszukują klienci sieci. Na kolejnym miejscu znajdują się propozycje kosmetyków tj. blisko 8%, a pozostałe to tzw. non-food i chemia gospodarcza.

Zgłoszenia napływają stale z całej Polski, a gdyby analizować przedsiębiorczość regionów miarą liczby zgłoszeń, najbardziej aktywne jest województwo małopolskie – 13% wszystkich zgłoszeń. Następnie ex-aequo mazowieckie i śląskie (po 12%), na czwartym miejscu jest Wielkopolska (10%)​.



Lokalne zgłoszenia dotyczą też polskich warzyw i owoców. Do tej pory do programu zgłosiło się 20 producentów z tej kategorii. Biedronka analizuje możliwości współpracy z nimi w obecnym i przyszłym sezonie, a z pierwszymi już rozpoczęła regularne dostawy.

- Gdy dowiedziałem się o programie „Czas na wspieranie małych producentów” pomyślałem, że to szansa dla naszej rodzinnej firmy, żeby nawiązać współpracę na poziomie lokalnym i zapewnić współpracę z dużym renomowanym odbiorcą. Biedronka wyraziła zainteresowanie naszymi jabłkami i od połowy maja regularnie, co tydzień, dostarczamy odmianę Idared do centrum dystrybucyjnego Biedronki w Grudziądzu, a jednocześnie przygotowujemy się do rozpoczęcia dostaw naszego brokułu - mówi Cezary Stachewicz, właściciel gospodarstwa spod Brodnicy.

Akcja „Czas na wspieranie małych producentów” jest prowadzona przez Biedronkę bezterminowo, a produkty trafiają do specjalnej oferty regularnie co dwa tygodnie. W tym tygodniu sieć oferuje regionalnie blisko 40 propozycji.