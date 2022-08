Biedronka otwarta w niedziele. To już pewne! Placówki medyczne jednak za drogie?

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 06-08-2022, 10:40

Na sklepach sieci Biedronka pojawiły się już nowe informacje o godzinach otwarcia sklepów w niedziele. Sieć mówiła o placówkach medycznych, ale chyba ten pomysł na razie okazał się za drogi, bo w 3 odwiedzonych przeze mnie sklepach widnieją informacje o wypożyczalni książek. O tym samym mówiła Solidarność. Posłowie, ministrowie i przede wszystkm pracownicy nie zostawiaja na Biedronce suchej nitki.

Sklepy Biedronki od 7 sierpnia bądą czynne w niedziele/ fot. AK

Jak pisaliśmy, i jak wiadomo było od kilku tygodni, sieć Biedronka szykowała się do otwarcia sklepów w niedziele niehandlowe.

Choć - co warto przypomnieć - już teraz jej pracownicy, na mocy specustawy wprowadzonej w czasie walki z pandemią, pracują w weekendy, np. zatowarowując, sprzątając sklepy i obsługując zamówienia z Glovo, które dostępne są dla klientów także w niedziele.

Biedronka otwiera sklepy w niedzielę 7 sierpnia

Teraz Biedronka poszła o krok dalej. Według informacji związków zawodowych i samych pracowników sieci, w tym kierowników sklepów, sklepy miały być otwarte od 7 sierpnia jako placów medyczne lub wypożyczalnie książek.

Z informacji, które zebraliśmy z 4 sklepów z okolic Warszawy wynika, że na razie Biedronka nie porywa się na placówki medyczne. Ta opcja z pewnością okazała się zbyt droga. Sieć zamierza się za to podawać za wypożyczalnie książek. Za 3 zł każdy klient będzie mógł wypożyczyć wybraną książkę a przy okazji zrobić zakupy.

Biedronka od 7 sierpnia chce działać jako wypożyczalnia

Głos na ten temat zabrali już i działacze związkowi, i przedstawiciele handlu, i przede wszystkim politycy, którzy przecież sami zakaz handlu w niedziele wprowadzili i odpowiadają za obowiązujące przepisy.

PIP przeprowadzi kontrolę

Już w czwartek, 4 sierpnia handlowa „Solidarność” zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy o zwiększenie liczby kontroli w sklepach w nadchodzącą niedzielę. W ocenie związkowców otwarcie sklepów największej sieci handlowej będzie stanowić rażące naruszenie prawa.

– Sieci handlowe znowu próbują omijać ustawę o niedzielnym handlu. Jeśli nie spotka się to ze zdecydowana reakcją Państwowej Inspekcji Pracy, będzie to oznaczało, że żyjemy w państwie z dykty, w którym można bezkarnie łamać prawo i wyzyskiwać pracowników – mówił Alfred Bujara, szef „Solidarności”.

Problem w tym, że PIP po raz kolejny nie będzie mieć narzędzi, żeby ukarać Biedronkę czy inne sieci handlowe za praktyki, które wzbudzają wątpliwości. Przypomnieć także trzeba, że to przedstawiciele Solidarności, np. Janusz Śniadek, uczestniczyli przy formułowaniu przepisów, które dziś są omijane przez sieci handlowe.

Szefowie "Solidarności" pomstują dziś na działania Biedronki, ale przez ostatnie lata nie widać było skutecznych działań, aby do takich sytuacji nie doszło. Sieć wykorzystuje więc luki w prawie. I nie tylko Biedronka.

Piotr Duda (@DudaSolidarnosc) August 5, 2022: Biedronka ogłasza się przychodnią i czytelnią, aby obchodzić ograniczenie handlu w niedzielę. To skandaliczne zachowanie, na które państwo powinno reagować. Również w przypadku innych sieci, które np. nie płacą podatków. Czas skończyć z tą wolnoamerykanką!

Minister pracy rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała do PIP o przeprowadzenie w niedzielę 7 sierpnia kontroli w sklepach. Z kolei wiceszef Ministerstwa Finansów Artur Soboń postraszył Biedronkę wyciągnięciem konsekwencji.

PIP nie ma narzędzi, żeby ukarać Biedronkę

Wystarczy jednak spojrzeć, ilu inspektorów PIP posiada chociażby w Warszawie, aby stwierdzić, że największa sieć handlowa w Polsce raczej nie odczuje tej interwencji. Zresztą w przypadku dziurawych przepisów trudno jest interweniować.

Co na to pracownicy? Osobiście byłam dziś w trzech Biedronkach. We wszystkich brakowało pracowników kas w piątek wieczorem i wielu towarów. Znane mi twarze ze sklepu obok domu na pytanie rzucone przy kasie „ ooo, a w niedziele też będziecie otwarci?” reagowały bardzo źle.

Pracownicy o konieczności pracy 7 dni w tygodniu

Biedronka na Woli: „Proszę pani, proszę już mnie nie denerwować. Chcieliśmy wziąć zwolnienia, ale nam pensję utną. Co to jest za chory pomysł? Nic z nami nie konsultują, w d**e nas mają. Przyjdź, ogarnij, obsłuż klientów, posprzątaj, nawet czasami musimy myć magazyny we własnych ubraniach. Nikt o nas nie dba. Tyle."

Białołęka: "I tak pracowaliśmy w niedziele. Zakaz handlu to fikcja. Zapraszamy centralę do pracy przez cały tydzień. Czekamy"

Centrum Warszawy/ Wola: "Nie chcę nic mówić. Niech się pani sama domyśli. Mam 6-letnią córkę i nie mam jej z kim zostawić. Lubię swoją pracę. Ale nie można tak traktować ludzi. Co ja mam teraz zrobić?"