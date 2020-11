Biedronka otwiera 169 sklep w województwie kujawsko-pomorskim

Do tej pory w województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się 168 sklepów sieci Biedronka. Od 10 listopada jest ich już 169, za sprawą nowej placówki w położnej 10 minut drogi od Włocławka miejscowości Szpetal Górny. Nowy sklep przy ul. Włocławskiej 47 powstał w nowoczesnym formacie 2.0.

Sklep przy ul. Włocławskiej 47 posiada 59 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 5 kas. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi ok. 750 m2.



- Chcemy być jeszcze bliżej lokalnych społeczności, oferując mieszkańcom produkty wysokiej jakości w codziennie niskich cenach. Dlatego otwieramy nową placówkę sieci Biedronka w Szpetalu Górnym. Została zaprojektowana tak, by zakupy były niezwykle wygodne. Zapraszamy do odwiedzenia jej i przekonania się, jak przyjemne są zakupy w naszych sklepach - Agnieszka Wysogrocka, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka

Nowy obiekt w Szpetalu jest też przyjazny środowisku. Dzieje się tak m.in. za sprawą zastosowania energooszczędnego oświetlenia LED oraz zamontowaniu w nim regałów chłodniczych wykorzystujących gaz CO2.

Sklep w Szpetalu Górnym jest czynny od poniedziałku do czwartku od 6:00 do 22:00, w piątki i soboty od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 7:00 do 21:00.

