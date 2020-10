Biedronka otwiera pierwszy franczyzowy sklep

- Otwarcie sklepu Biedronka w modelu franczyzowym to kolejny ważny element naszej strategii rozwoju sieci. Współpraca na zasadzie franczyzy to ogromne korzyści dla obu stron. Lokalny przedsiębiorca, z którym działamy, dostaje od początku pełne wsparcie. Po pierwsze – merytoryczne, ponieważ wyposażamy go w nasze know-how, organizujemy pakiet szkoleń dla niego i reszty pracowników, a także bierzemy na siebie kwestie marketingowe oraz logistyczno-zaopatrzeniowe. Dajemy też coś, co trudno wycenić, czyli poczucie stabilizacji, a jednocześnie niezależności. Wierzymy, że lokalny mieszkaniec-franczyzobiorca najlepiej rozumie społeczność, w której żyje: wie, czego jej potrzeba, jakie ma oczekiwania. Dzięki niemu jesteśmy jeszcze bliżej naszych klientów - mówi Ewa Micińska, dyrektor rozwoju biznesu w sieci sklepów Biedronka.

- Na współpracę z Biedronką zdecydowałem się nie tylko ze względu na kwestie formalne – korzystne warunki współpracy, pakiet szkoleń i wsparcie na każdym z etapów działalności. Najbardziej przekonało mnie partnerskie podejście do mnie jako lokalnego przedsiębiorcy, który zaczyna przygodę z franczyzą w formacie Biedronki. Od początku czułem, że moje zdanie jest ważne, dostaję dużą niezależność, a potrzeby mieszkańców Dobrzycy są dla Biedronki realnie istotne - mówi Radosław Wojcieszak, franczyzobiorca odpowiedzialny za sklep w Dobrzycy.

Nowy sklep Biedronki w Dobrzycy, przy ul. Krotoszyńskiej 41a, powstał w nowoczesnym formacie sieci i spełnia wysokie standardy, które wyróżniają wszystkie nowe i wyremontowane placówki Biedronki. Posiada 46 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), 4 kasy tradycyjne i ladę tradycyjną. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi ok. 650 m2. Jest podzielona na odrębne strefy produktowe, co ułatwia szybkie odszukanie tego, czego potrzebują klienci. W jednym stałym miejscu znajdują się wszystkie wymagające przechowywania w niskiej temperaturze „delikatne” warzywa i owoce. Pieczywo, kosmetyki, a także produkty z promocji również mają specjalnie wydzielone miejsce w sklepie.

Sklep zatrudnia ok. 20 pracowników, mieszkających głównie w sąsiedztwie. - W związku z pandemią wiele osób z okolicy straciło pracę, a tym samym środki do życia. Tym bardziej cieszy fakt, że Biedronka wyciąga rękę, zatrudnia i pozwala nam przejść suchą nogą przez ten trudny czas - mówi Julita Margiela, kierownik sklepu w Dobrzycy.

