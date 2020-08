Biedronka otworzy 100 sklepów w czwartkową noc przed niehandlowym weekendem

Pamiętajmy, że w tym tygodniu niezbędne zakupy musimy zrobić najpóźniej w piątek wieczorem, ponieważ w sobotę 15 sierpnia wypada dzień ustawowo wolny z uwagi na święto państwowe. Dodatkowo, sklepy są nieczynne w niehandlową niedzielę, 16 sierpnia. Dlatego też ponad 2 tysiące sklepów sieci Biedronka w czwartek i piątek będzie czynne do godz. 23 a ponad 100 pozostanie otwartych również w nocy z czwartku na piątek, aby klienci mogli dokonać komfortowych zakupów.



- Będzie z czego wybierać, szczególnie że Biedronka przygotowała ofertę promocyjną, dzięki której klienci nie tylko mogą się przygotować do niehandlowego weekendu, ale także sporo zaoszczędzić. Zachwyceni będą grillowi smakosze, bo nie dość, że znajdą szczególne okazje zakupowe na produkty mięsne, to zaopatrzą się również w gaszące pragnienie radlery w świetnych cenach, których przygotowaliśmy ponad 3 mln sztuk - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

W czwartek w ramach specjalnej oferty dostępne będą: karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs w cenie 7,99 zł za kg, (wcześniej 17,99 zł), masło Mleczna Dolina - przy zakupie trzech kostek, każda sztuka będzie kosztować tylko 2,25 zł (przy limicie trzech kostek dziennie), a sześciopak soku pomarańczowego Riviva będzie dostępny w ofercie 3+3 gratis w cenie tylko 1,49 zł za litr.

W piątek z kolei karkówka wieprzowa marynowana Czas na Grill będzie kosztować 9,90 zł (wcześniej 22,90 zł). Za kiełbasę śląską grillową Kraina Wędlin zapłacimy jedynie 7,45 zł za kg (dotąd 14,90 zł). Produkty w tych cenach będą dostępne z kartą Moja Biedronka. Limity dziennych zakupów podane będą do wiadomości klientów. W piątek wystarczy również włożyć do koszyka 8 dowolnych piw radler, aby cztery z nich otrzymać za darmo.

Do grilla pasują soczyste pomidory, które i w czwartek, i w piątek kupimy w cenie 2,49 za kg, czyli o 50 proc. taniej. Na deser idealne będą winogrona, które również przez dwa dni dostaniemy o 52 proc. taniej w cenie 4,75 zł za kg.

Korzystając z okazji Biedronka policzyła maksymalną wartość rabatów jakie są dostępne dla klientów w sklepach sieci każdego tygodnia. Łącznie to 1000 złotych. Wysokość rabatów została wyliczona jako różnica między cenami regularnymi a promocyjnymi poszczególnych produktów z uwzględnieniem korzystania z mechanizmów promocyjnych dostępnych w sklepach sieci Biedronka i z wykorzystaniem maksymalnych limitów.