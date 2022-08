Biedronka otworzy sklepy w niedziele... jako placówki medyczne

Data: 04-08-2022, 08:39

W sierpniu sklepy sieci Biedronka mają zacząć działać w niedziele jako placówki medyczne – wynika z informacji przekazanych Portalowi Spożywczemu przez liderów „Solidarności”: Alfreda Bujarę i Piotra Adamczaka. Część sklepów, które nie spełnią ku temu warunków, może zacząć działać jako czytelnie.

Sklepy Biedronki w sierpniu otwarte zostaną jako placówki medyczne - potwierdza "Solidarność"/ fot. AK

Trwa walka sklepów o to, aby móc działać w niedziele objęte ustawowym zakazem handlu. Pod koniec czerwca Dino wprowadziło do statutu spółki zmiany, których celem miało być „umożliwienie ewentualnego podjęcia dodatkowych działalności przez Spółkę w przyszłości, jeżeli Zarząd Spółki uzna to za uzasadnione biznesowo”.

Sklepy nadal obchodzą zakaz handlu w niedziele

O jaką dodatkową działalność chodzi? Mogą to być: wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, działalność agentów turystycznych, działalność obiektów kulturalnych, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana oraz sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Zmiany sugerują więc, że sieć przygotowuje się najprawdopodobniej do otwarcia swoich sklepów w niedziele niehandlowe świadcząc inne usługi.

W drugiej połowie lipca zakaz handlu postanowił obejść Carrefour. Placówki prowadzone przez franczyzobiorców otworzyły się jako „kluby czytelnika”, bo zaaranżowano w nich prowizoryczne czytelnie. Były już wypożyczalnie sprzętu sportowego, kluby, a nawet dworcowa poczekalnia. Tym razem na „autorski” pomysł wpadła Biedronka, która chce otworzyć swoje sklepy w niedziele niehandlowe jako placówki medyczne.

"Solidarność" potwierdza: w sierpniu Biedronki będą otwarte w niedziele

Jak zdradził dwa tygodnie temu w rozmowie z Portalem Spożywczym Piotr Adamczak, szef NSZZ „Solidarność” w Biedronce, szefowie poszczególnych placówek już wcześniej dostawali wytyczne dotyczące szykowanych w działalności sklepów zmian.

Na początku myśleliśmy, że to jakieś plotki czy żart, ale te informacje były rozsyłane oficjalną drogą, poprzez wewnętrzną, służbową pocztę, SMS-y – mówił w rozmowie z naszym portalem szef „Solidarności”.

Te informacje potwierdził w rozmowie z nami także Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”, który z końcem lipca zapowiedział, że sklepy Biedronki faktycznie planują otwarcie swoich placówek już w sierpniu.

Placówka medyczna: co będzie robić Biedronka?

Czym jest placówka medyczna? Z informacji zawartych na stronie NFZ, to – oprócz placówek publicznych - każda placówka prywatna udzielająca świadczeń zdrowotnych poza publicznym systemem opieki zdrowotnej w państwie leczenia, w szczególności:

przychodnia, w tym przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej i przychodnia opieki specjalistycznej,

szpital, klinika, instytut,

praktyka zawodowa grupowa albo indywidualna, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, czy położnych,

laboratorium diagnostyczne.

W praktyce może się więc okazać, że w niedzielę, w konkretnych sklepach np. przez dwie godziny obecna będzie pielęgniarka, która zmierzyć może klientom temperaturę lub ciśnienie. Na razie jednak nie wiadomo, co planuje detalista i czym chce zaskoczyć rynek i klientów.

Co na to Biedronka?

Maila w tej sprawie wysłałam do sieci 6 lipca. Pytałam m.in. o to, czy Biedronka naprawdę ma zamiar funkcjonować jako placówka medyczna, czy jest to związane z przygotowaniami do jesiennej fali koronawirusa i jakiego typu usługi medyczne ma zamiar oferować. Niestety do dnia publikacji artykułu (3 sierpnia) nie doczekałam się żadnej odpowiedzi.

Sieć nie odpowiedziała także na późniejsze pytanie o to, czy chce i będzie tę sprawę w ogóle komentować.

Pracownicy Biedronki i tak pracują w niedziele

Co ciekawe, część pracowników Biedronki i tak pracuje w niedziele. Sieć co prawda nie prowadzi sprzedaży na miejscu, a sklepy są zamknięte, jednak jej pracownicy mogą zgodnie z przepisami zatowarowywać sklepy. Kompletują także zamówienia dla klientów, którzy zakupy robią tego dnia poprzez aplikację Glovo. Bo w niedziele klienci nie mogą póki co iść po zakupy do Biedronki, ale zakupy z Biedronki mogą przyjechać do nich.

Do naszej redakcji napłynęło wiele skarg na ten temat. Pracownicy są rozczarowani brakami kadrowymi i tym, że muszą pracować także w niehandlowe niedziele. Po tekście o brakach towaru w Biedronkach i brakach kadrowych, o których mówili m.in. przedstawiciele związków zawodowych, czytelnicy pisali do nas maile dotyczące warunków pracy w sieci. Poniżej publikujemy cytaty z dwóch z nich, dotyczących pracy w niehandlowe niedziele.

Witam, jest to wszystko prawda, mało tego, u żony w nadmorskiej Biedronce pracuje się 365 dni w roku, ludzie nie wytrzymują psychicznie, poza zwykła pracą są zmuszani do pracy dodatkowej: Glovo, pakowanie paczek zakupów we wszystkie święta katolickie i państwowe. Ludzie się zwalniają, a inni robią za nich, są ciągle w pracy (...).