Biedronka otworzyła 12. sklep w Grudziądzu

W związku z otwarciem placówki w dniach 28 kwietnia – 4 maja na klientów sieci Biedronka czeka specjalna oferta: wszystkie warzywa będzie można kupić aż o 30% taniej. Rabaty obejmą również mięso i nabiał. Dodatkowo klienci, którzy zrobią zakupy za minimum 100 zł, otrzymają przy kasie 50% rabatu na cukier biały.

Nowy sklep w Grudziądzu jest przyjazny środowisku ze względu na zastosowane oświetlenie LED oraz regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2. Przy sklepie powstał parking z 40 miejscami (w tym dwa przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych).

W związku z akcją Białe Noce, Biedronka przy ul. Wyspiańskiego 27 w Grudziądzu będzie czynna całodobowo od 28 kwietnia, od godziny 6:00 do 30 kwietnia, do godziny 23:45. Z kolei w sobotę 2 maja sklep czynny będzie w godz. 5:00 – 24:00, a później w maju – od poniedziałku do czwartku w godz. 6:30 – 22:00, w piątki i soboty w godz. 6:30 – 22:00, a w niedziele handlowe w godz. 8:00 – 20:00.