Od września mieszkańcy 15 województw mogą zrobić zakupy w nowych oraz wyremontowanych sklepach sieci. W ostatnim miesiącu trzeciego kwartału Biedronka otworzyła 29 nowych placówek w różnych regionach Polski – od Pomorza, po Warmię i Mazury, Wielkopolskę, Mazowsze i Dolny Śląsk – oraz 30 nowo wyremontowanych sklepów.

Sieć Biedronka otworzyła i zmodernizowała blisko 60 sklepów we wrześniu. Lista placówek/fot. materiały prasowe

Biedronka otwiera i modernizuje sklepy

We wrześniu Biedronka otworzyła 29 zupełnie nowych placówek. Znalazły się m.in. w województwie pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, zachodniopomorskim, śląskim, małopolskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim i podkarpackim. Średnia wielkość placówek to około 700 m2, na każdą z nich przypada też po minimum 4 kasy samoobsługowe i 3 stacjonarne. 24 sklepy zostały wyposażone w lady tradycyjne, dzięki którym klienci sieci mogą zakupić świeże mięsa, wędliny i sery.

Biedronka nie tylko otwiera nowe placówki, ale także modernizuje te już istniejące – we wrześniu odnowionych zostało 30 z nich. Przebudowy to przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz przyjemniejsze zakupy. Nowy układ przestrzeni w sklepach pozwolił też na wydzielenie specjalnych stref z pieczywem, owocami i warzywami czy kosmetykami, co umożliwia sprawne i wygodne poruszanie się po sklepie. Wszystkie sklepy zaprojektowane zostały zgodnie ze standardem 3.0. Oznacza to, że placówki te są jeszcze bardziej przyjazne środowisku dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak oświetlenie LED, czy też zamykane regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2. Tylko w 2022 roku we wszystkich wyremontowanych placówkach sieci Biedronka zmniejszyła średnie zużycie energii o 14% z blisko 48,5 mln kWh do nieco ponad 41,7 mln kWh, redukując tym samym emisję CO2 o 667,3 t CO2eq.

We wrześniu Biedronka pokazała też, że rozwija swoje sklepy w formacie ultra-mini, wśród 29 nowych placówek znalazły się również te w formacie ultra mini: w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 59 i Krakowie przy ul. Nowosądeckiej 9. Sklepy w tym formacie powstają w przestrzeni miejskiej z dużym natężeniem ruchu. Charakteryzują się niewielką powierzchnią, która wynosi od 200 do maksymalnie 500 m2 i są najczęściej zlokalizowane w biurowcach czy blokach mieszkalnych w środku dużych osiedli. Mimo mniejszej powierzchni placówki te są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić klientom wygodne zakupy – sklepy posiadają szerokie alejki i węższe pionowe lodówki chłodnicze, które pozwalają na zachowanie szerokiego asortymentu produktów chłodzonych i mrożonych przy mniejszej powierzchni sklepu.

Lista nowych sklepów sieci Biedronka:

Mezowo, ul. Błękitnej Armii 8a Gorzów Wielkopolski, ul. Koniawska 61 Dobiegniew, ul. Gdańska 1 Jamielnik, ul. Nowa 6 Jonkowo, ks. Jana Hanowskiego 66 Grodziczno, Grodziczno 3A Śmigiel, ul. Leszczyńska 32 Poznań, ul. Bułgarska 59 Czaplinek, ul. Pławieńska 5E Kraków, ul. Igołomska 22C Kraków, ul. Nowosądecka 9 Andrychów, ul. Włókniarzy 39 Skawina, ul. Radziszowska 24A Chechło, ul. Hutnicza Sarnaki, ul. Kolejowa 45a Jabłonna Majątek, ul. Słoneczna 6A Kamionka, ul. Siedliska 4 Wojcieszków, ul. Bystrzyca 262 Stróża Kolonia, ul. Akacjowa 44 Stare Bogaczowice, ul. Główna 256a Piaseczno Mysiadło, ul. Kuropatwy 41 Galewice, ul. Wieruszowska 7 Kalisz, ul. Warszawska 42 Łazy, ul. Targowa 8 Szówsko, ul. Czartoryskich 20 Łąkta Górna, Łąkta Górna 407 Przeworsk, ul. Dynowska 18B Nasielsk, ul. Kolejowa 14 Gąsocin, ul. Łąkowa 10

