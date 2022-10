Najmłodsi będą się tam mogli uczyć odpowiedzialnych postaw społecznych, takich jak właściwe segregowanie odpadów, ograniczanie marnowania żywności czy podstaw przedsiębiorczości poprzez zabawę.

Pierwsze w Polsce Centrum Mądrej Zabawy dla dzieci jest dostępne w warszawskiej Fabryce Norblina, przy ulicy Żelaznej 51/53. Na 1600m2 mieści się 9 stref, wypełnionych atrakcjami mającymi rozwijać kompetencje przyszłości oraz dobre nawyki u dzieci. Twórcy sklepu chcą połączyć naukę z rozrywką realizując światowy trend edutainment.

Nowym Partnerem Smart Kids Planet została sieć Biedronka. Największa sieć handlowa w Polsce zaangażowała się w rozwój Centrum Mądrej Zabawy, tworząc 3 nowe strefy - Mądrych Zakupów, Jabłkowego Sadu oraz Segregowania.

W przestrzeni zaaranżowanej na wzór sali sprzedaży typowej Biedronki, najmłodsi, wyposażeni w specjalne akcesoria, odgrywają role klientów robiących zdrowe zakupy zgodnie z przygotowaną listą, obsługi sklepu m.in. odpowiedzialnej za stoisko z wypiekiem pieczywa czy kasjerów skanujących produkty i przyjmujących należność w specjalnej walucie – Smart Złotówkach.

Dzieci mogą współpracować w grupie i ćwiczyć logiczne myślenie. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych najmłodszych oraz edukacja matematyczna poprzez zabawę, ma być dla nich ciekawą przygodą. Współpraca Biedronki ze Smart Kids Planet odpowiada na ogromną w ostatnich latach potrzebę czerpania wiedzy ekologicznej i żywieniowej, podanej dzieciom w mądry i ciekawy sposób.

Sieć sklepów Biedronka angażuje się w wiele inicjatyw, które mają walor edukacyjny, jak na przykład nasze akcje lojalnościowe z udziałem uwielbianych gangów maskotek. To dla nas bardzo ważne, by od najmłodszych lat wspierać rozwój intelektualny dzieci, a najlepiej, kiedy edukacja to również dobra i mądra zabawa. Łączymy nasze siły, by pokazać, jak zdrowo i mądrze się odżywiać, jak nasze codzienne zachowania mogą wpływać na ekologię, ale też chcemy nauczyć najmłodszych podstaw przedsiębiorczości. Wierzymy, że udało nam się stworzyć wspaniałą przestrzeń, która jest świetnym miejscem do rozwijania i ćwiczenia tych właśnie aspektów, a przy okazji zapewnia dużo niezapomnianych wrażeń.

- mówi Monika Bogusz, menedżerka ds. projektów marketingowych w sieci Biedronka