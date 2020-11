Biedronka partnerem głównym Szlachetnej Paczki

Każdy klient, w każdym zakątku kraju ma możliwość włączenia się we współpracę Biedronki i Stowarzyszenia Wiosna. Wystarczy kupić jeden z dwóch specjalnie oznaczonych produktów marki własnej, a Biedronka przekaże część przychodu z ich sprzedaży na rzecz potrzebujących wspieranych przez „Szlachetną Paczkę”. Tymi produktami są:

● CZEKOLADA ŚWIĄTECZNA MAGNETIC

● CIASTKA KORZENNE DZWONEK MAGNETIC

Akcja w sklepach sieci Biedronka potrwa 4 tygodnie: od 16 listopada do 13 grudnia 2020 r. i obejmie zakup obu wyselekcjonowanych produktów w dowolnym momencie w tym okresie. Będą one również oznaczone w folderach promocyjnych, na półkach w sklepach przy listwach cenowych, a także na ekranach elektronicznych przy wejściach do placówek.