Biedronka po raz ósmy szuka zdolnych autorów. 100 tys. zł do wygrania

To już ósma edycja „Piórka”, którego zwycięzcy otrzymują po 100 tys. zł nagrody w dwóch kategoriach – „Tekst” oraz „Ilustracje”. Poza nagrodą finansową organizatorzy gwarantują wydanie, a także promocję książki. Najlepsza publikacja trafi jeszcze w tym roku na półki sklepów sieci Biedronka w całym kraju.

fot. mat. prasowe

Łącznie, we wszystkich siedmiu dotychczasowych edycjach, przyjęto ponad 25 tysięcy zgłoszeń od debiutantów.​ Na zgłoszenia od autorów siec czeka do 6 kwietnia.

- Z miłości do dzieci, w domowych zaciszach, często powstają prawdziwe dzieła sztuki. Wiele osób ma prawdziwy dar do opowiadania magicznych historii, ale nigdy nie miało okazji zaprezentować swojego talentu przed szerokim gronem odbiorców. Piórko to konkurs, który spełnia marzenia debiutantów. Razem z koleżankami i kolegami z jury cieszymy się, że już po raz ósmy wybierzemy najlepsze prace. Czytanie zawsze pomaga lepiej zrozumieć świat, nawet jeśli ten świat coraz bardziej umyka zrozumieniu - Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i CSR sieci Biedronka.

Laureata lub laureatkę pierwszego z dwóch etapów 8. edycji konkursu poznamy pod koniec maja. Od tego dnia debiutujący ilustratorzy będą mieli półtora miesiąca na stworzenie ilustracji do zwycięskiego tekstu.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Opowieści uczestniczące w konkursie Piórko, skierowane do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, można zgłaszać od 28 lutego do 6 kwietnia 2022 roku (do godz. 23:59) poprzez dedykowaną do tego stronę piorko.biedronka.pl. W konkursie mogą wziąć udział debiutujący i pełnoletni autorzy (również Ci, którzy brali udział w poprzednich edycjach Piórka, jednak nie zostali laureatami). Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 teksty o długości od 20 do 60 tys. znaków.

W drugim etapie tegorocznego konkursu Piórko zostaną wyłonione najciekawsze prace graficzne, które w największym stopniu oddają ducha nagrodzonego w pierwszym etapie tekstu.

Finalnie powstanie wyjątkowa książka, która zostanie wydana w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Czytelnicy będą mogli kupić ją w sklepach sieci Biedronka już w listopadzie.

Do tej pory w ramach konkursu ukazało się już siedem wyjątkowych pozycji, które zostały sprzedane w nakładzie ponad 420 tys. egzemplarzy. Debiutujący autorzy ich tekstów oraz ilustracji otrzymali łącznie już 1,4 mln zł od organizatora i fundatora nagrody – sieci Biedronka.