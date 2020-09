Biedronka podwaja naklejki na Fajniaki

19 września zakupy w ponad 3 tys. sklepów Biedronka oznaczają podwojenie naklejek na Fajniaki. Ci klienci, którzy nie skorzystają z tej okazji, mają jeszcze szanse na podwojenie naklejek w niedzielę niehandlową 20 września, przy zakupach poprzez aplikację Glovo, usługę dostępną w większych polskich miastach.



Fajniaka można wziąć ze sobą do domu za darmo w zamian za 60 uzbieranych naklejek. Przy 40 naklejkach – można go kupić za 19,99 zł. W tym roku przy jednorazowych zakupach za 50 zł można otrzymać aż 5 naklejek. 19 i 20 września ta liczba się podwaja – do zgarnięcia będzie zatem aż 10 dodatkowych naklejek.

Zakupy w Biedronce poprzez aplikację Glovo dostępne są w 21 polskich miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Zielonej Górze, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu i w Rzeszowie.

