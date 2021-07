Biedronka pomaga sprzątać tatrzańskie szlaki i bałtyckie plaże

Wolontariusze i miłośnicy polskiej przyrody, a wśród nich klienci Biedronki, będą sprzątać tatrzańskie szlaki i bałtyckie plaże.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 29-07-2021, 13:44

Biedronka pomaga sprzątać tatrzańskie szlaki, fot. shutterstock

Czyste Tatry

To jubileuszowa 10. edycja wydarzenia pt. Czyste Tatry, organizowanego przez Stowarzyszenie Czysta Polska. Biedronka wspiera już po raz trzeci to wydarzenie jako partner główny i przygotowała specjalne atrakcje dla każdego z uczestników.

Co roku Tatrzański Park Narodowy odwiedza blisko 4 miliony turystów, każdy z nich wychodzi z plecakiem pełnym prowiantu, nie każdy z nich pamięta by swojej obecności w parku nie zaznaczyć śmieciami. W tym roku Biedronka przygotowała dla wolontariuszy specjalny Warzywniaczek w Kuźnicach, prowiant do zestawów na szlak oraz prawdziwie plażową niespodziankę.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czysty Bałtyk

Ta ostatnia to przewrotna strefa relaksu, będąca nawiązaniem do drugiego wakacyjnego wydarzenia – akcji Czysty Bałtyk, będącej naturalnym krokiem we wspólnych działaniach Biedronki, Stowarzyszenia Czysta Polska i pozostałych partnerów, mających na celu szerzyć ideę turystyki bez śmiecenia.



- Chcemy aby każdy z nas mógł cieszyć się czystym otoczeniem, dlatego z dużą energią co roku angażujemy się w akcję Czyste Tatry. Do podobnego zaangażowania gorąco zachęcamy też naszych klientów. Postanowiliśmy jednak iść o krok dalej. Energia płynąca od wolontariuszy była dla nas inspiracją do posprzątania także innych miejsc, które zasługują na to by pozostać naturalnie pięknymi - nadbałtyckich plaż. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do przyłączenia się do akcji - mówi Karolina Błońska, starsza menedżerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci Biedronka

Akcja Czysty Bałtyk odbędzie się w ostatni weekend sierpnia. Zostanie posprzątanych około 100 km plaż oraz ich okolice. W piątek, 27 sierpnia zaplanowano zbieranie śmieci na Półwyspie Helskim oraz część konferencyjną. W sobotę 28 sierpnia Stowarzyszenie Czysta Polska wraz z partnerami: Biedronką, firmą Garnier oraz organizacją UN Global Compact przeniosą swoje działania na plaże Trójmiasta. Cały czas można zgłosić chęć udziału w obydwu akcjach, a także podjąć wyzwanie w okolicy swojego domu.