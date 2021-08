Biedronka pomaga zapobiec stratom producentów papryki

Biedronka pod hasłem „Przyroda wie, co robi” od początku sierpnia tego roku sprzedaje paprykę, która jest nie do końca wybarwiona, ale w pełni wartościowa i nie prowadzi do strat u producentów.

Biedronka wspiera lokalnych dostawców papryki, fot. unsplash

Co sprawia, że czerwona papryka jest czerwona? W dużym skrócie: czas i słońce. Jeśli warzywo ma obydwu wystarczająco dużo, by dojrzeć, pojawiają się w nim związki chemiczne o skomplikowanych nazwach, odpowiedzialne za barwę.

Pełnowartościowe papryki niewybarwione

Zdarzają się też papryki niewybarwione. Są smaczne i pachnące, ale nie zdążyły jeszcze uzyskać jednolitego koloru. Sęk w tym, że to pełne wybarwienie bywa dla producentów problematyczne i może prowadzić do strat w uprawach.

- Długie oczekiwanie na pełne wybarwienie papryki powoduje, że część upraw traci walory jakościowe. Wprowadzenie do naszej oferty nie w pełni wybarwionej papryki zmniejsza te ubytki, co realnie wpływa na zmniejszenie marnowanej żywności i prowadzi do oszczędności dla naszych dostawców - mówi Marek Walencik, dyrektor kategorii warzyw i owoców w sieci Biedronka.

Sieć od początku sierpnia br. sprzedaje niewybarwiona paprykę. Warzywa pochodzą w całości od ponad 150 rodzimych polskich dostawców. Są w pełni wartościowe i smaczne. Mają po prostu niejednolity kolor. Wiemy, jak ważna w polskiej kuchni jest papryka, w całym 2020 r. Biedronka sprzedała prawie 27 tys. ton papryki żółtej i czerwonej.

Przed papryką była kapusta

To nie pierwszy przypadek, gdy Biedronka pomogła zapobiec stratom producentów warzyw. W tym roku w wyniku czerwcowego gradobicia na terenie Małopolski ucierpiały lokalne uprawy warzyw. Biedronka odkupiła od rolników z rejonu podkrakowskiej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, najbardziej dotkniętej żywiołem 156 ton kapusty. W wyniku gradu zewnętrzne liście zostały lekko uszkodzone, natomiast kapusta dalej była pełnowartościowa.

Sieć odkupiła od lokalnych rolników miejscowości Wawrzeńczyce, Złotniki, Rudno Dolne, Stręgoborzyce, Łaganów, Karwin, Żębocin, Grębocin, Rudno Górne, Dobranowice ok. 120 tys. sztuk takiej kapusty.