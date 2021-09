Biedronka: ponad milion maskotek Gangu Swojaków w rękach klientów

Milion maskotek bohaterów Gangu Swojaków trafiło już w ręce klientów. Pierwszą maskotkę, Rysia wydano w sklepie w miejscowości Stegna, w woj. pomorskim 2 minuty po północy 26 sierpnia br. Punkty w akcji można zbierać do 20 listopada 2021 r. we wszystkich sklepach sieci, a odbiór maskotek będzie możliwy do 1 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania zapasów.

Autor: pp

Data: 14-09-2021, 15:59

Biedronka z akcją Gang Swojaków; fot. mat.pras.

Gang Swojaków zawitał do sklepów sieci Biedronka 26 sierpnia br. i od razu podbił serca najmłodszych klientów. Już 2 minuty po północy tego dnia pierwsza maskotka, czyli Ryś trafiła w ręce szczęśliwego kolekcjonera. Miało to miejsce w pomorskiej miejscowości Stegna, w której działa całodobowy sklep sieci. Drugiego wydanego w Polsce Swojaka, Wilka, zarejestrowano w sklepie Biedronka w Chorzowie przy ul. Długiej 67. Podium zamyka Przejazdowo w województwie pomorskim, gdzie kilka minut po godzinie 2 w nocy 26 sierpnia fan Gangu odebrał Wiewiorkę. Do tej pory największą popularnością wśród zbieraczy maskotek cieszą się sóweczka, jeż i morświn – których to wydano na tym etapie najwięcej.

12 członków Gangu Swojaków z Biedronki

Przypomnijmy, Gang Swojaków liczy 12 członków. Sześć z nich ma magiczne zdolności. To: Bocian Bolek, Żółw Zenek, Sikorka Sonia, Raczek Romek, Meduza Milena i Wiewiórka Wiola. Druga połowa Gangu reprezentuje żyjące w Polsce gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem: żubra, sóweczkę, wilka, morświna, jeża i rysia.

Gang Swojaków - jak zdobyć maskotkę?

By otrzymać Bociana Bolka, Żółwia Zenka, Sikorkę Sonię, Raczka Romka, Meduzę Milenę albo Wiewiórkę Wiolę trzeba zdobyć 80 naklejek Natomiast żubr, ryś, sóweczka, wilk, morświn i jeż są do odebrania za 60 naklejek. Naklejkę można zaś zdobyć robiąc zakupy za minimum 50 zł.

Dodatkową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy:

• z wykorzystaniem karty Moja Biedronka;

• produktów tworzących wartość dla polskiej gospodarki w ramach akcji „Kupuj co polskie”

• produktów specjalnych, dodatkowo oznaczonych na sklepowych półkach, tu można zdobyć aż dwa dodatkowe punkty za zakup specjalnie oznaczonych produktów z oferty specjalnej za min. 10 zł

• po raz kolejny dodatkową naklejkę będzie można też otrzymać za zakup warzyw i owoców, ale – tu nowość – wyłącznie tych, które są uprawiane w Polsce.