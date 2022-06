Biedronka poszukuje ilustratorów. Oferuje 100 tys. zł za… portret żaby



Autor: AK

Data: 14-06-2022, 11:51

Już tylko niecały miesiąc pozostał debiutującym ilustratorom, by włączyli się do walki o nagrodę w wysokości 100 000 złotych. Termin nadsyłania prac do drugiego etapu konkursu „Piórko 2022. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” upływa 12 lipca br.

Konkurs Piórko 2022 potrwa do 12 lipca. To czas dla ilustratorów/ fot. mat. prasowe

Aby wziąć w nim udział należy wykonać ilustracje obrazujące opowieść o wyjątkowej żabie, która miała swój pomysł na życie i nie imponowały jej królewskie tytuły. To właśnie ta historia zwyciężyła w pierwszym etapie tegorocznego „Piórka”.

Francuzi mieli Alberta Uderzo, Polacy z kolei Bohdana Butenko. Kto wie, być może w tegorocznej edycji „Piórka” objawi się ktoś na miarę ich talentu? Biedronka stawia sobie za cel rozwój czytelnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych odbiorców. Ci są niezwykle wymagający, więc zadanie przed ilustratorami stoi niełatwe, ale nagroda za zwycięstwo w drugim etapie jest niebagatelna – 100 000 złotych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie sieci Biedronka może wziąć udział każdy debiutant, który prześle swoje ilustracje sporządzone przy użyciu dowolnej techniki obrazujące opowieść o żabie, która nie chciała być księżniczką.

Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Kapitułę Nagrody w Kategorii Ilustracje, składającą się z przedstawicieli świata sztuki, którzy od lat są związani z ilustracjami dla dzieci. Wyniki II etapu konkursu, skierowanego do ilustratorów, poznamy 29 września br.

- Cieszymy się, że konkurs co roku przyciąga tak zdolnych artystów. Niezmiennie zachwycamy się różnorodnością nadsyłanych prac. Debiutujący ilustratorzy często mogliby zawstydzić swoim talentem i warsztatem profesjonalistów. Tegoroczna historia daje prawdziwy wachlarz możliwości stworzenia ilustracji. Nie możemy doczekać się wyboru najlepszych z nich – mówi Edgar Bąk, członek Kapituły Nagrody w Kategorii Ilustracje.

Piórko 2022 - zwycięska opowieść

Laureatką pierwszego etapu ósmej edycji konkursu Piórko została Sonia Miniewicz. Pomysł na historię, która przyniosła jej zwycięstwo w konkursie Piórko, pojawił się w jej głowie, kiedy była jeszcze nastolatką. W drodze po zwycięstwo opowieść Soni Miniewicz pokonała ponad 2500 nadesłanych prac. Sieć Biedronka uhonorowała autorkę nagrodą w kwocie 100 tys. zł. Uroczyste wręczenie czeku miało miejsce 27 maja br. podczas Targów Książki w Warszawie.

Do tej pory w ramach konkursu ukazało się siedem pozycji, które zostały sprzedane w nakładzie ponad 420 tys. egzemplarzy. Debiutujący autorzy ich tekstów oraz ilustracji otrzymali łącznie 1,5 mln zł od organizatora i fundatora nagrody – sieci Biedronka.