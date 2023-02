Rekrutacja do programu Management Trainee trwa od lutego. Przez kolejne 4 miesiące kandydaci będą mogli aplikować na stanowiska w takich obszarach jak: logistyka, łańcuch dostaw, finanse, HR, zakupy, kontroling, marketing, e-commerce czy dział doskonalenia pracy sklepów.

Oferta przeznaczona jest dla studentów i absolwentów z dobrą znajomością języka angielskiego. Udział w programach międzynarodowej wymiany studenckiej, takich jak Erasmus, lub zaangażowanie w organizacjach studenckich to dodatkowe atuty kandydata.

Management Trainee to program menedżerski, który każdego roku, od 27 lat, pozwala grupie ambitnych studentów i absolwentów, poznać przekrojowo branżę retail. Program cały czas ewoluuje i oferuje uczestnikom wszechstronny rozwój i zdobycie unikalnego doświadczenia. Stażyści pracują nie tylko w wybranym przez siebie dziale, ale także w sercu naszego biznesu – w sklepach Biedronka. Te dwa lata to intensywny czas, który kompleksowo przygotowuje do objęcia stanowiska młodszego menedżera - Marta Śliwińska, starszy menedżer ds. budowania wizerunku pracodawcy w Biedronce.