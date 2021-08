Biedronka powiększa liczbę sklepów z tradycyjną ladą

7 sierpnia lady, przy których można kupić mięsa, wędliny i sery na wagę, pojawią się w 15 sklepach Biedronki w Lublinie.



Data: 06-08-2021

Biedronka uruchamia tradycyjne lady w wybranych sklepach, fot. materiały prasowe

Liczba sklepów Biedronka wyposażonych w ladę tradycyjną stale się powiększa, a oferta cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów. Dziś w Polsce jest już ponad 350 placówek, w których klienci mogą kupić produkty na wagę i sukcesywnie dołączają do nich kolejne.

Już teraz z możliwości zakupu świeżych produktów z lady tradycyjnej mogą skorzystać klienci 15 sklepów Biedronka na terenie Lublina. Wśród nich znajdują się m.in. placówki przy ul. Jana Pawła II 23, ul. Hutniczej 1A czy Magnoliowej 1.

Klienci Biedronki lubią tradycyjne lady

- Biedronka ma ponad 3100 sklepów w Polsce. We wszystkich z nich codziennie wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, starając się dopasować ofertę do ich preferencji. Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami „szytymi na miarę”, dlatego do wybranych, nowo powstałych i zmodernizowanych sklepów wprowadzamy lady tradycyjne. To właśnie tutaj oferujemy kupującym szeroki wybór świeżego mięsa, wędlin i serów w dowolnej wadze, od regionalnych producentów. W ich ofercie można znaleźć nawet kilkadziesiąt różnych rodzajów produktów, w tym ponad 30 rodzajów mięsa - mówi Bartłomiej Perestaj, regionalny menedżer ds. marketingu operacyjnego w sieci Biedronka.

Za ladami tradycyjnymi na kupujących czekają specjalnie przeszkoleni pracownicy, którzy służą poradą podczas zakupów. Na życzenie klienta bezpłatnie rozbiją plastry mięsa lub zmielą je na kotlety. W placówkach istnieje również możliwość hermetycznego zapakowania produktów. Wielkość lady jest dopasowana do potrzeb klientów danego sklepu, a jej asortyment zawsze jest dopełnieniem oferty produktów pakowanych, dostępnych w każdym sklepie Biedronka.

Z okazji uruchomienia tradycyjnych lad w wybranych lubelskich placówkach 7 sierpnia, przy sklepie Biedronka przy ul. Magnoliowej 1, na wszystkich mieszkańców miasta będzie czekała masa atrakcji. Wśród nich każdy znajdzie coś dla siebie: grill z poczęstunkiem, stoisko z degustacją parówek Berlinki, malowanie twarzy, dmuchańce czy modelowanie balonów dla najmłodszych. Tego dnia będzie można także zarejestrować karty Moja Biedronka na przeznaczonym do tego celu stoisku.

Lista sklepów z ladami tradycyjnymi na terenie Lublina i okolicy:

ul. Diamentowa 19I-H

ul. Jana Pawła II 23

ul. Gęsia 16

ul. Bursztynowa 39

ul. Zemborzycka 78-80

ul. Magnoliowa 1

ul. Sławinkowska 49B

ul. Główna 1-3

Unii Lubelskiej 2

ul. Pogodna 48

ul. Hutnicza 1A

ul. Krzemionki 3

ul. Lotnicza 5

ul. Prusa 8

Szerokie 128, Konopnica