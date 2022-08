Biedronka powraca z piwną promocją 12+12 gratis. Tylko 13 sierpnia

Autor: AT

Data: 13-08-2022, 08:08

Biedronka powraca z piwną promocją 12+12. Akcja potrwa tylko jeden dzień: w sobotę, 13 sierpnia. Do promocji 12 plus 12 piw zaliczają się także piwa bezalkoholowe.

Biedronka powraca z piwną promocją 12+12 piw. fot. mat. pras.

Biedronka powraca z piwną promocją 12+12

Wyłącznie w sobotę, 13.08, sieć Biedronka oferuje znaną i lubianą promocję na piwo 12+12, do której zaliczają się także piwa bezalkoholowe. Przy łącznym zakupie innych produktów za minimum 29 zł oraz 12 piw w butelkach bezzwrotnych wybranych marek, klient otrzyma kolejne 12 piw gratis.

Słynna promocja na piwo 12+12 wraca w nowej, sierpniowej odsłonie. Tylko w sobotę, 13 sierpnia br. w przypadku zakupu innych produktów za minimum 29 zł oraz 12 piw klient otrzyma rabat w wysokości 12 najtańszych piw w butelkach bezzwrotnych wybranych marek. Różne rodzaje piw można mieszać dowolnie, razem z piwami bezalkoholowymi. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane promocyjne piwa w butelkach.

Biedronka 12+12. Jakie piwa obejmie akcja?

W promocji dostępnych jest 12 marek: Heineken, Carslberg, Pilsner Urquell, Corona, Desperados, Somersby, Żywiec, Captain Jack, Hardmade, Łomża, Franziskaner oraz Karmi.

- Wiemy, jak bardzo nasi klienci kochają promocję na piwo, dzięki której mogą nie tylko zaoszczędzić, ale również spróbować różnych wariantów tego trunku. Wśród nich znajdą się tradycyjne piwa pils, pszeniczne, bezalkoholowe i smakowe, np. piwo o smaku daiquiri, mojito, mrożona kawa lub bardziej tradycyjne jabłko czy gruszka - mówi Marta Walkiewicz, kupiec w sieci Biedronka, odpowiedzialna za kategorię piw.

Biedronka 12+12 piw. Regulamin akcji

Do kwoty wymaganych 29 zł na paragonie nie wliczają się napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty do żywienia niemowląt oraz płatności za usługi (doładowania do telefonów, karty podarunkowe). By spełnić warunki promocji, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub nowej aplikacji mobilnej Biedronka.

Rabat na piwo przysługuje po zeskanowaniu przy kasie ważnej karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka. Oferta na wybrane piwa obowiązuje wyłącznie w sobotę, 13 sierpnia br. Limit dzienny wynosi 24 produkty objęte promocją (maks. 12 gratis) na kartę Moja Biedronka.