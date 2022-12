Sieć Biedronka nie zwalnia tempa i otwiera aż 13 kolejnych placówek, od Pomorza aż po Śląsk. W dniach otwarć sklepów, od 12 do 17 grudnia, sieć przygotowała dla klientów promocje i atrakcje, takie jak degustacje produktów i konkursy.

Przed Bożym Narodzeniem Biedronka zamierza otworzyć 13 nowych lokalizacji/ fot. AK

Biedronka otworzy kilkadziesiąt sklepów do końca roku

Mimo, że jest już połowa grudnia, a do końca roku nie zostało wiele dni, sieć Biedronka nie zwalnia tempa i otwiera w tym tygodniu aż trzynaście nowych placówek w różnych częściach Polski.

Wszystkie nowo powstałe sklepy sieci to nowoczesne placówki, zaprojektowane według najnowszych standardów. Produkty w sklepach są wyeksponowane bardziej przystępnie – wydzielone zostały strefy z pieczywem, owocami i warzywami oraz kosmetykami, a każdy z nich jest przyjazny środowisku dzięki zastosowaniu oświetlenia LED oraz regałów chłodniczych wykorzystujących gaz CO2.



- W Biedronce zawsze dbamy o to, aby zapewniać naszym klientom jeszcze lepszy dostęp do świeżych produktów w dobrych cenach. Sklepy, które w tym tygodniu po raz pierwszy otworzyły się dla klientów to placówki, dzięki którym zakupy będą jeszcze bardziej wygodne, ekologiczne oraz przyjemne, co jest ważne szczególnie przed Świętami - mówi Paweł Stolecki, dyrektor makroregionu w sieci Biedronka.

Jak będą wyglądać nowe sklepy Biedronka?

Nowe placówki to łącznie prawie 10 tys. m2 powierzchni sprzedaży i ponad 120 miejsc pracy. Z myślą o komforcie podczas zakupów wszystkich klientów, każdy z otwartych sklepów Biedronka został wyposażony w minimum cztery kasy tradycyjne, a w wybranych z nich, znajdą się także kasy samoobsługowe.

Zmotoryzowani klienci odwiedzający sklepy będą mieli dostęp do parkingów z kilkudziesięcioma miejscami parkingowymi, uwzględniającymi także potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W większości sklepów klienci mogą skorzystać także z lady tradycyjnej, gdzie możliwy jest zakup świeżych mięs i serów na wagę. Dodatkowo sklepy we Władysławowie, Głuszynie, Augustowie i Szczecinku wyposażono w automatyczną krajalnicę do chleba.

Promocje z okazji otwarcia nowych Biedronek

W nowych sklepach sieci Biedronka klienci mogą liczyć także na wyjątkowe promocje i atrakcje w dniu otwarcia. Czekają na nich zniżki na wybrane produkty, m.in. na pomarańcze deserowe luz 2,99 zł/kg przy zakupie min. 1 kg, kaczkę nadziewaną w cenie 13,99 zł oraz chemię tańszą nawet o 66%. W wybranych sklepach na odwiedzających czekać będą degustacje produktów z lady tradycyjnej, konkursy z nagrodami, oprawa muzyczna DJ’a czy też balony dla dzieci, a w świąteczny nastrój wprawi ich Święty Mikołaj. Promocje mogą się różnić w zależności od placówki.

Na przełomie listopada i grudnia Biedronka otworzyła ponad 10 nowych sklepów. Do końca roku sieć otworzy dodatkowe kilkadziesiąt sklepów.

Lista nowych sklepów sieci Biedronka

12 grudnia:

Biedronka Baranowo, ul. Modalińskiego 48

13 grudnia:

Biedronka Złotniki Kujawskie, ul. Mierzwin 2B

15 grudnia:

Biedronka Kędzierzyn-Koźle, ul. Miła 8

Biedronka Wieliszew, ul. Modlińska 139

Biedronka Kolno, ul. Księcia Janusza 21

Biedronka Grębocin, ul. Nad Strugą 2

Biedronka Głuszyna, ul. Głuszyna 273

Biedronka Przygodzice, ul. Wrocławska 111

Biedronka Gaszowice, ul. Rydułtowska 57a

Biedronka Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 27

Biedronka Szczecinek, ul. Waryńskiego 2

17 grudnia:

Biedronka Władysławowo, ul. Morelowa 1

Biedronka Augustów, ul. Rajgrodzka 91

