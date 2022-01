Biedronka przekazała ponad 7 mln zł dla WOŚP

7,2 milionów złotych – to kwota, którą wpisano na czeku przekazanym Jurkowi Owsiakowi podczas 30. Finału WOŚP, która pomoże w zapewnieniu najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Ta kwota może się jeszcze nieco zmienić, ponieważ w dalszym ciągu trwa liczenie pieniędzy wrzuconych do puszek w ponad 3200 sklepów sieci w całej Polsce, a także aukcje internetowe unikatowego członka Gangu Swojaków – łosia – oraz 30 koszy produktów marek własnych Biedronki, wystawionych na licytację.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 31-01-2022, 16:27

Biedronka i jej klienci wsparli WOŚP kwotą 7,2 milionów zł / fot. materiały prasowe

Z kwoty ponad 7 milionów złotych przekazanych dla WOŚP większość – ponad 4,5 mln zł – pochodzi ze sprzedaży specjalnych czapek WOŚP. Zgodnie z przyjętą zasadą „cała kwota pomaga” wszystkie przychody z ich sprzedaży zostały przekazane na wsparcie Orkiestry, a sieć Biedronka dodatkowo pokryje koszty podatku VAT tego produktu. Czapki w ciągu 3 tygodni nabyło niemal pół miliona Polaków

Biedronka wspiera WOŚP

Puszki WOŚP pojawiły się przy kasach we wszystkich sklepach sieci w Polsce już 10 grudnia 2021 r. W sumie było ich ponad 28 000, a do dnia Finału klientom Biedronki wydano niemal 14 milionów serduszek. Od grudnia w ofercie Biedronki były też produkty sygnowane logo WOŚP. Autorskim pomysłem sieci na tegoroczny 30. Finał WOŚP było wprowadzenie do oferty wyjątkowych „czapek, które pomagają”, bo cały przychód z ich sprzedaży został przekazany na rzecz Orkiestry.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do 14 lutego trwają aukcje internetowe, które są nieodłącznym elementem każdego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Biedronka, jako Sponsor Główny, oddała na licytacje unikatową maskotkę z Gangu Swojaków, która powstała specjalnie z okazji Finału WOŚP oraz 30 ekskluzywnych koszy z najlepszymi produktami marki własnej Biedronki.