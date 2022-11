Biedronka przeznaczy w tym roku na prezenty świąteczne dla swoich pracowników prawie 80 mln złotych. Sieć sklepów przygotowała niemal 81 tysięcy paczek dla pracowników i 78 tysięcy paczek dla dzieci.

Biedronka przekaże prawie 80 mln zł na prezenty świąteczne dla pracowników. / fot. materiały prasowe

Benefity w Biedronce. Na jakie bonusy mogą liczyć pracownicy?

Sieć Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów, opartych na 3 filarach: Zdrowie, Rodzina i Edukacja. Do jednych z atrakcyjniejszych należą tradycyjne benefity w okresie przedświątecznym. Pakiet świąteczny składa się z paczki świątecznej dla pracownika i jego dzieci. Firma przygotowuje 4 rodzaje paczek dla dzieci w zależności od wieku (0-2 lata, 3-6 lat, 7-10 lat, 11-18 lat). Oprócz paczek, w ramach pakietu świątecznego, pracownicy otrzymują e-kody pracownicze, którymi mogą zapłacić za zakupy w Biedronce lub Hebe. Kwoty zasileń poszczególnych e-kodów różnią się w zależności od progu dochodowego.

Paczki świąteczne dla pracowników Biedronki. Co znajdzie się w środku?

Pracownicy w swoich paczkach znajdą elegancki zestaw galanterii skórzanej, w skład którego wchodzą 2 portfele – damski i męski, etui na karty i drobne oraz parasolkę, słodycze, kawę i kolekcję herbat. Najmłodsi (0-2 lata) otrzymają 3 zabawki edukacyjne: kolorowy Traktor Farmer z 5 dźwiękowymi zwierzątkami, drewniany stolik muzyczny Confetti z instrumentami oraz 6 foremek i wałek do zabawy z ciastoliną.

W paczce dla nieco starszych dzieci (3-6 lat) znajduje się Wesoła Żabka Froggy, która zachęca do wykonywania zadań ruchowych, Wieża z klocków, gra planszowa Jaś i Małgosia oraz Bingo Psi Patrol, a także słodycze.

Kolejna grupa wiekowa (7-10) w swojej paczce znajdzie głośnik bezprzewodowy, grę magnetyczną statki, grę Punto oraz zestaw słodyczy.

Dla nastolatków (11-18 lat) Biedronka przygotowała smartwatche firmy TelForceOne, grę towarzyską Sherlock, świąteczne skarpetki, grę karcianą Dokończ zdanie oraz słodycze.

Krzysztof Ibisz i Zygmunt Chajzer poprowadzą Wielki Świąteczny Quiz Biedronki. Jakie nagrody można wygrać w konkursie?

W tym roku Biedronka zaplanowała również dla pracowników specjalne, przedświąteczne atrakcje, które stworzą szansę na wygranie dodatkowych nagród pieniężnych oraz rzeczowych. W grudniu odbędzie się Wielki Świąteczny Quiz Biedronki, który na żywo on-line poprowadzi Krzysztof Ibisz i Zygmunt Chajzer, w trakcie którego będzie można wygrać e-kody na zakupy w Biedronce o wartości 1000 zł oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Przez cały okres przedświąteczny od 28 listopada do 24 grudnia będzie również działała specjalna strona dla pracowników z konkursami online, w których do wygrania będzie ponad 160 nagród rzeczowych oraz e-kodów na zakupy do Biedronki.

