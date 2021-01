Biedronka: Przychód ze sprzedaży książki "Zimowa przygoda" przekazujemy na ciepłe posiłki dla dzieci

Misją Gangu Fajniaków jest nauka i zabawa, ale też pomaganie. Dotychczas jego członkowie uczyli najmłodszych, jak pomóc naszej planecie, ucząc dzieci segregacji odpadów, oszczędzania wody czy dbania o czystość lasów. Teraz Gang pokazał jak ważna jest pomoc potrzebującym. W tym celu Biedronka zdecydowała, że przekaże cały przychód ze sprzedaży najnowszej książki z przygodami Gangu Fajniaków „Zimowa przygoda” Polskiej Akcji Humanitarnej i programowi Pajacyk. Książka, którą od połowy grudnia 2020 r. można nabyć w cenie 9,99 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów Biedronki.



- Współpraca z Pajacykiem jest bardzo ważna nie tylko dla naszej sieci, ale również – jak się okazało – dla klientów Biedronki. Jesteśmy dumni, że tak wiele osób zaangażowało się w pomoc potrzebującym dzieciom, wspierając Gang Fajniaków w ich misji pomagania. To właśnie dzięki zaangażowaniu klientów, przekazujemy najmłodszym w potrzebie setki tysięcy ciepłych, pełnowartościowych posiłków. Mamy nadzieję, że pomaganie jest zaraźliwe, i że najmłodsi będą uczyli się od postaci Gangu wrażliwości na problemy swoich rówieśników - mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej sieci Biedronka.

- Już wiemy, że dzięki wsparciu sieci Biedronka i klientów będziemy mogli sfinansować ponad 325 000 posiłków dla potrzebujących dzieci w całej Polsce. Jest to szczególnie ważne teraz, w trudnych czasach pandemii, ponieważ daje nam możliwość pomagania najbardziej potrzebującym dzieciom. Dzięki współpracy z siecią Biedronka jesteśmy spokojni o przyszłość programu Pajacyk - zapewnia Barbara Wiśniewska, w PAH odpowiedzialna za współpracę z biznesem.

Pajacyk to program, który już od 22 lat pomaga dzieciom w potrzebie, finansując dla nich posiłki w szkołach oraz placówkach środowiskowych. Celem programu jest to, aby każde potrzebujące dziecko w Polsce miało zapewnione codziennie ciepły, pełnowartościowy posiłek. Szacunkowe dane wskazują, że od początku działania programu z pomocy Pajacyka skorzystało aż 72 000 dzieci. Łącznie otrzymały one ponad 9 300 000 posiłków.