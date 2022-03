Biedronka przygotowała kampanię, w której występują pracownicy sieci

Biedronka wystartowała z nową odsłoną kampanii employer brandingowej „Biedronka to MY. Codziennie”, w której wypowiadają się sami pracownicy sieci sklepów.

Biedronka wystartowała z nową odsłoną kampanii employer brandingowej „Biedronka to MY. Codziennie”. / fot. materiały prasowe

Nowej odsłonie kampanii „Biedronka to MY. Codziennie” towarzyszy kampania marketingowa realizowana w wielu kanałach komunikacji m.in. w telewizji, radiu, Internecie - w tym w mediach społecznościowych Biedronki. Część działań klienci mogą też zobaczyć i usłyszeć w sklepach sieci. Kampania potrwa do końca marca. Za strategię i kreację kampanii odpowiada Agencja Gutenberg, za produkcję studio produkcyjne OTO Film, a za planowanie i zakup mediów Wavemaker.

Dodajmy, że w 2021 roku Biedronka zatrudniła blisko 22 tys. nowych osób, kończąc rok z liczbą ponad 77 tys. pracowników w całym kraju, z których aż 69 tys. to pracownicy sklepów.

