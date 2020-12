Biedronka przygotowała noworoczne podwyżki dla pracowników

Na podwyżki mogą liczyć pracownicy sklepów zatrudnieni na wszystkich stanowiskach, włączając kierowników sklepów, a w centrach dystrybucyjnych zatrudnieni na stanowiskach: magazynier, magazynier kompletacji i inspektor ds. administracyjno-magazynowych.

- Cieszymy się, że tą dobrą informacją możemy podzielić się z pracownikami przed końcem wyjątkowo trudnego 2020 roku. Podwyżki to kolejna inicjatywna pokazująca, że doceniamy pracowników. Wcześniej otrzymali rabaty na zakupy o wartości do 1000 zł, doładowanie kart przedpłaconych do 570 zł oraz dodatkowe nagrody w ciągu roku mówi - Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska

Podwyżki dla zatrudnionych w sklepach

Podwyżki dla pracowników sklepów wyniosą 200 zł brutto miesięcznie. Od stycznia 2021 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność (czyli brak nieplanowanych nieobecności). Najniższa pensja na tym stanowisku jest wyższa od pensji minimalnej o ponad 16 %. Pracownicy sklepów sieci Biedronka standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. I tak w przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2021 r. wyniesie od 3400 zł w mniejszych miejscowościach do 3850 zł brutto w największych miastach. Pracownicy sieci Biedronka mogą otrzymać też miesięczną premię uznaniową, uwzględniającą wyniki sklepu i jakość obsługi, której wartość nie ulegnie zmianie.

Podwyżki w centrach dystrybucyjnych

Podwyżki we wszystkich 16 centrach dystrybucyjnych, podobnie jak w sklepach, wyniosą 200 zł brutto, a objęci zostaną nimi pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: magazynier, magazynier kompletacji i inspektor ds. administracyjno-magazynowych. Po wzroście wynagrodzeń, od stycznia 2021 r., pensje osób zatrudnionych na tych stanowiskach, w zależności od stażu pracy oraz lokalizacji, wyniosą od 3600 zł do 4750 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za obecność w danym miesiącu.

Ponadto, pracownicy objęci podwyżkami stażowymi, w przypadku przekroczenia stażu pracy wynoszącego 1 rok lub 3 lata, otrzymają dodatkową podwyżkę wynagrodzenia podstawowego właściwą dla ich progu stażowego. Dotyczy to zarówno pracowników w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych.

